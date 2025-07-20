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Доход от продаж футболок Ямаля с десятым номером оценивают в 10 млн евро

вчера, 19:10

Продажи футболок Ламина Ямаля с десятым номером продолжают бить рекорды в официальных магазинах «Барселоны» по всему миру.

Как сообщает источник, компания Nike отправила первую партию из 70 000 единиц. Предполагается, что все они будут распроданы полностью, а выручка составит около 10 миллионов евро.

Напомним, что Ямаль ранее выступал за «Барселону» под 19-м номером, но нынешним летом взял десятку, которая ранее принадлежала Лионелю Месси, Ривалдо, Диего Марадоне и другим звездам каталонцев.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:30
номер 10 в футболе это не просто цифра.
это символ творчества, лидерства и величия.
и рад что в Барсе 10 навечно не закрепили за Лео Месси.
если бы его "закрывали" после каждого легендарного игрока, то:
- после Диего Марадоны его не получил бы Ромарио,
- после Ромарио его не носил бы Ривалдо,
- после Ривалдо его не примерял бы Роналдиньо,
- а после Роналдиньо его не унаследовал бы Месси.
- теперь 10 за Ямаля.
именно преемственность делает этот номер таким особенным.
новые таланты футбола должны иметь возможность вписать свое имя в историю, а не просто стать последними в череде великих.
Барселона поступила правильно, оставив номер 10 в обращении.
жаль Ансу Фати, но это в прошлое.
теперь Ламин Ямаль заслужил 10, когда то имел право мечтать о нем,
и уверен, теперь постараться достойно продолжить традицию.
Ямаль, брат мой, крепкого здоровья и больших побед тебе!!!
Брулин
Брулин
вчера в 19:24
На одних футболках получается отобьют трансфер Ямаля)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:22
Футболки просто творят чудеса.. На них зарабатывают деньги абсолютно все.
Гость
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