Доход от продаж футболок Ямаля с десятым номером оценивают в 10 млн евро

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вчера, 19:10

Продажи футболок с десятым номером продолжают бить рекорды в официальных магазинах «Барселоны» по всему миру.

Как сообщает источник, компания Nike отправила первую партию из 70 000 единиц. Предполагается, что все они будут распроданы полностью, а выручка составит около 10 миллионов евро.

Напомним, что Ямаль ранее выступал за «Барселону» под 19-м номером, но нынешним летом взял десятку, которая ранее принадлежала , , и другим звездам каталонцев.