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Алекс Фергюсон прервал подкаст Фердинанда и Каррика

вчера, 13:50

Разговор экс-игроков «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда и Майкла Каррика был прерван из-за появления Алекса Фергюсона.

Бывшие одноклубники в ресторане беседовали для подкаста Фердинанда на YouTube, однако в концовке на заднем плане неожиданно появился их бывший тренер.

Рио обернулся, чтобы поприветствовать его. Когда бывшие подопечные шотландца сказали: «Привет, босс!», экс-рулевой МЮ ответил: «Что это? Я не буду вести этот подкаст». Затем он подошел к камере, снова недоверчиво переспросив, что это такое.

После Каррик и Фердинанд поспешили дать понять своему бывшему тренеру, что ему не нужно было участвовать в подкасте.

«Мы только что закончили, не волнуйтесь, это не для вас», — сказал Майкл, а Рио сообщил, что они собираются пообедать с Фергюсоном после окончания съёмок. Фердинанд не смог сдержать смеха, оказавшись в неловкой ситуации. Затем Фергюсон вышел из кадра и сел за соседний столик в ресторане, прямо за экс-центрбеком.

Подкаст продолжился ещё несколько минут после возобновления, но потом снова прервался из-за телефонного звонка Фергюсону. Фердинанд сказал: «Это не телефон начальника». Однако когда он обернулся и увидел, что Фергюсон отвечает на звонок, они с Карриком тихо рассмеялись. Шотландец, не отреагировав на своих бывших подопечных, ответил на звонок и начал разговаривать на заднем плане.

Затем Каррик спросил, стоит ли им продолжать подкаст, пока «босс» разговаривает по телефону. Фердинанд ответил: «Это начальник, нам нужно просто продолжать. Мы же не можем ничего не сказать, не так ли?»

Алекс Фергюсон прервал подкаст Фердинанда и Каррика Алекс Фергюсон прервал подкаст Фердинанда и Каррика Алекс Фергюсон прервал подкаст Фердинанда и Каррика

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Все комментарии
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 15:54
Они уверены, что это был Фергюсон?
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:58
У нас тоже есть подкасты. Всегда хотелось узнать, что это значит? Но стесняюсь спросить..
Гость
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