«Ювентус» объявил о выкупе прав на Консейсау у «Порту»

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вчера, 19:28

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о трансфере полузащитника «Порту» .

Сумма перехода составила 32 млн евро. Контракт с игроком подписан до лета 2030 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Консейсау выступал за «Ювентус» на правах аренды.