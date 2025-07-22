«Ювентус» объявил о выкупе прав на Консейсау у «Порту»

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о трансфере полузащитника «Порту» Франсишку Консейсау.
Сумма перехода составила 32 млн евро. Контракт с игроком подписан до лета 2030 года.
Напомним, что в прошлом сезоне Консейсау выступал за «Ювентус» на правах аренды.
"он хочет у нас остаться/играть".
если это условие выполняется, туринцы готовы заплатить любые днгьги,
лишь бы купить.
кто, что, зачем, почему эти вопросы руководство клуба не интересует.
он хочет за нас играть, все берем.
при том игрок не нужен был Порту.
Мбангула был не хуже, но его продали и купили португальца.
"он хочет у нас остаться/играть".
если это условие выполняется, туринцы готовы заплатить любые днгьги,
лишь бы купить.
кто, что, зачем, почему эти вопросы руководство клуба не интересует.
он хочет за нас играть, все берем.
при том игрок не нужен был Порту.
Мбангула был не хуже, но его продали и купили португальца.