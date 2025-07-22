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«Ювентус» объявил о выкупе прав на Консейсау у «Порту»

вчера, 19:28

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о трансфере полузащитника «Порту» Франсишку Консейсау.

Сумма перехода составила 32 млн евро. Контракт с игроком подписан до лета 2030 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Консейсау выступал за «Ювентус» на правах аренды.

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Все комментарии
Artemon9
Artemon9 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:10
При чем тут Мбангула? Он вообще на другом фланге играет, а прямой конкурент португальца- Нико Гонсалес, которого часто использовали на других позициях, чтобы оба находились на поле
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:51
складывается впечатление, что Ювентус комплектуется по принципу
"он хочет у нас остаться/играть".
если это условие выполняется, туринцы готовы заплатить любые днгьги,
лишь бы купить.
кто, что, зачем, почему эти вопросы руководство клуба не интересует.
он хочет за нас играть, все берем.
при том игрок не нужен был Порту.
Мбангула был не хуже, но его продали и купили португальца.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:59
Игрок очень приличный, но не очень помогает Ювентусу в борьбе за титулы.
Брулин
Брулин
вчера в 19:46
Качественный футболист, а главное белый этнический португалец. Такие всегда хороши
x9amezxjad5z
x9amezxjad5z
вчера в 19:44
Нормально в Юве влился паренёк
Гость
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