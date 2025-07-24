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Талалаев заявил, что Бериша может стать игроком «Балтики»

вчера, 08:58

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о том, что игроком калининградского клуба в ближайшее время может стать бывший полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша:

Общался с Беришей. Я признателен этому, в первую очередь, мужчине, а уже потом футболисту за то, что он готов идти с нами вместе. Будем обсуждать это вместе с руководством, спортивным директором, есть ли у нас такая возможность.

17 июля 33-летний Бериша получил статус свободного агента. Футболист сборной Косова выступал за «Ахмат» с января 2017 года. За грозненский клуб Бернард провел 199 матчей, забив 28 голов и сделав 23 результативные передачи.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ North West (раскрыть)
вчера в 14:55
1. В прошлом сезоне, во втором круге рубиновые выглядели очень прилично.
2. Сохранили основной состав и главное Даку, мало этого, пытаются укрепить состав.
3. Команда сыгралась, отличается хорошей физической формой...
4. Рахимов амбициозен.
5. А может мну всё это показалось...))
North West
North West ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:46
Cтесняюсь спросить, а Рубин сюда каким боком затесался?)
Comentarios
Comentarios ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:03
Без обид на Спартак не ставлю пошатывает ваших ребят
Шуня771
Шуня771 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 13:56
Да...)

За Краснодар забыл №4)
Comentarios
Comentarios ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 13:50, ред.
Думаю нет стрельнет опять Краснодар. Возможно Динамо
альсато
альсато ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 12:40
Все, что я понял..Это претендент номер 1-Зенит!..остальное, точно как у меня-рассуждения и гадания)))))..вот свой ПИОНЕР, своего видит из далека))))
Шуня771
Шуня771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:26
Спасибо за хорошие пожелания!

Зенит претендент №1.

Далее. Последняя игра армейцев разочаровала, их смещаю на вторые роли.
Спартак.... Трансферная чехарда, бездеятельность, неукомплектованный состав под пьедестал, дружная сербская община.... К коням...
Динамо... В Валеру верю. Да они невнятно сыграли старт, но Карпин "из того, что было" в Ростове сделал команду, а здесь ресурс - №3
И претендент %2 на медали это .... Рубин!
North West
North West
вчера в 11:38
Скорее всего его берут на роль эдакого дядьки, таким в Балтике был Кашчелан.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ z4vwb5kjtg8d (раскрыть)
вчера в 11:09, ред.
Уже заканчиватся .Ахмат совершенно получается ,ну почти, новая команда.
альсато
альсато ответ yjmu392m7e48 (раскрыть)
вчера в 10:33
)))))
yjmu392m7e48
yjmu392m7e48 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 10:26
На кого ни поставь, победит Зенит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ z4vwb5kjtg8d (раскрыть)
вчера в 09:48, ред.
ушли 12 игроков, из них были арендованные 6.
да, потеря Уткина и Бериши большая. но Уткин игрок Ростова был,
а Бериша опытный боец, но после травмы крестов не той форме.
прямо сейчас новичков - 8, из них только 2 россияне.
у всех долгосрочные контракты.
может, получится договорится с Зориным(аренда)
2n5jfhg3938p
2n5jfhg3938p
вчера в 09:24
Это будет для всех хорошо!
альсато
альсато ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 09:22
Здравия Желаю Олег!...Пользуясь случаем, хотелось бы узнать Ваше мнение...на кого Вы ставите в грядущем чемпионате?)))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:17
Несомненно это усилит Балтику
nubom
nubom
вчера в 09:15
Бериша - это настоящий классc! За один тайм он поставит на уши всю защиту противника...
112910415
112910415
вчера в 09:14
серьёзный, цепкий парень !
Балтику сильно укрепит !
z4vwb5kjtg8d
z4vwb5kjtg8d
вчера в 09:12
Похоже начался исход игроков из Ахмата.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:12
Бериша толковый футболист, он достойно выступал за Ахмат и оставил яркий след в чеченской команде. Так получилось, что этот этап карьеры закончился.. Но Бернарду ещё рано забивать гвоздь, он по прежнему хочет играть в любимую игру. Вариант с Балтикой очень кстати. Посмотрим, что из этого получится..
t7c6tmfg95v6
t7c6tmfg95v6
вчера в 09:11
Для Ахмата большая потеря.
Шуня771
Шуня771
вчера в 09:04
Интересно будет посмотреть его в Балтике, очень...
Шуня771
Шуня771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 09:04
Привет пионерия!
альсато
альсато
вчера в 09:02
Нуу..для Балтики-это будет явно усиление.
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