Талалаев заявил, что Бериша может стать игроком «Балтики»

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вчера, 08:58

Главный тренер «Балтики» рассказал о том, что игроком калининградского клуба в ближайшее время может стать бывший полузащитник «Ахмата» :

Общался с Беришей. Я признателен этому, в первую очередь, мужчине, а уже потом футболисту за то, что он готов идти с нами вместе. Будем обсуждать это вместе с руководством, спортивным директором, есть ли у нас такая возможность.

17 июля 33-летний Бериша получил статус свободного агента. Футболист сборной Косова выступал за «Ахмат» с января 2017 года. За грозненский клуб Бернард провел 199 матчей, забив 28 голов и сделав 23 результативные передачи.