Талалаев заявил, что Бериша может стать игроком «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о том, что игроком калининградского клуба в ближайшее время может стать бывший полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша:
Общался с Беришей. Я признателен этому, в первую очередь, мужчине, а уже потом футболисту за то, что он готов идти с нами вместе. Будем обсуждать это вместе с руководством, спортивным директором, есть ли у нас такая возможность.
17 июля 33-летний Бериша получил статус свободного агента. Футболист сборной Косова выступал за «Ахмат» с января 2017 года. За грозненский клуб Бернард провел 199 матчей, забив 28 голов и сделав 23 результативные передачи.
2. Сохранили основной состав и главное Даку, мало этого, пытаются укрепить состав.
3. Команда сыгралась, отличается хорошей физической формой...
4. Рахимов амбициозен.
5. А может мну всё это показалось...))
2. Сохранили основной состав и главное Даку, мало этого, пытаются укрепить состав.
3. Команда сыгралась, отличается хорошей физической формой...
4. Рахимов амбициозен.
5. А может мну всё это показалось...))
За Краснодар забыл №4)
За Краснодар забыл №4)
Зенит претендент №1.
Далее. Последняя игра армейцев разочаровала, их смещаю на вторые роли.
Спартак.... Трансферная чехарда, бездеятельность, неукомплектованный состав под пьедестал, дружная сербская община.... К коням...
Динамо... В Валеру верю. Да они невнятно сыграли старт, но Карпин "из того, что было" в Ростове сделал команду, а здесь ресурс - №3
И претендент %2 на медали это .... Рубин!
Зенит претендент №1.
Далее. Последняя игра армейцев разочаровала, их смещаю на вторые роли.
Спартак.... Трансферная чехарда, бездеятельность, неукомплектованный состав под пьедестал, дружная сербская община.... К коням...
Динамо... В Валеру верю. Да они невнятно сыграли старт, но Карпин "из того, что было" в Ростове сделал команду, а здесь ресурс - №3
И претендент %2 на медали это .... Рубин!
да, потеря Уткина и Бериши большая. но Уткин игрок Ростова был,
а Бериша опытный боец, но после травмы крестов не той форме.
прямо сейчас новичков - 8, из них только 2 россияне.
у всех долгосрочные контракты.
может, получится договорится с Зориным(аренда)
да, потеря Уткина и Бериши большая. но Уткин игрок Ростова был,
а Бериша опытный боец, но после травмы крестов не той форме.
прямо сейчас новичков - 8, из них только 2 россияне.
у всех долгосрочные контракты.
может, получится договорится с Зориным(аренда)
Балтику сильно укрепит !
Балтику сильно укрепит !