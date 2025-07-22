Сын Юрана перешёл в «Серик Беледиеспор»

«Серик Беледиеспор» на своей странице в социальной сети объявил о переходе правого защитника Артема Юрана. Контракт с российским игроком заключен сроком на один год.
Футболист является сыном главного тренера турецкой команды Сергея Юрана.
«Серик Беледиеспор» на своей странице в социальной сети объявил о переходе правого защитника Артема Юрана. Контракт с российским игроком заключен сроком на один год.
Футболист является сыном главного тренера турецкой команды Сергея Юрана.
К тому же, сыгрываться не придётся.
Ох, попьют же они кровушки соперникам!
С такими игрокаии и тренером выход в главную лигу за один сезон - вполне решаемая задача.
К тому же, сыгрываться не придётся.
Ох, попьют же они кровушки соперникам!
С такими игрокаии и тренером выход в главную лигу за один сезон - вполне решаемая задача.
Артём всю карьеру "играл", то есть числился в командах где тренером был папа.
На профессиональном уровне провёл всего 4 матча, ну как провёл выпускал его папа из жалости на последние минуты где шансов уже не было.
Неудевлюсь если папа Артёма спать укладывает, колыбельные поёт и сказки читает.
Артём всю карьеру "играл", то есть числился в командах где тренером был папа.
На профессиональном уровне провёл всего 4 матча, ну как провёл выпускал его папа из жалости на последние минуты где шансов уже не было.
Неудевлюсь если папа Артёма спать укладывает, колыбельные поёт и сказки читает.