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Сын Юрана перешёл в «Серик Беледиеспор»

вчера, 16:56

«Серик Беледиеспор» на своей странице в социальной сети объявил о переходе правого защитника Артема Юрана. Контракт с российским игроком заключен сроком на один год.

Футболист является сыном главного тренера турецкой команды Сергея Юрана.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:56
А развиваться в каком плане?
Артём в топ 5 попадёт если только папа Серёжа решит посетить какой нибудь матч и его с собой возьмёт.
А без папы 28 летний детина никуда.
Интересно он по мячу умеет пинать?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:47
А несколько строже это как?
Артём всю карьеру "играл", то есть числился в командах где тренером был папа.
На профессиональном уровне провёл всего 4 матча, ну как провёл выпускал его папа из жалости на последние минуты где шансов уже не было.
Неудевлюсь если папа Артёма спать укладывает, колыбельные поёт и сказки читает.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:28
Садыгов с Юраном решили повеселить турков.
Собрали в "деревенскую" команду весь российский неликвид и ещё сыночков беспонтовых футболистов подтянули.
Интересно сколько это шапито протянет?
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:06
Собирается команда, игроки которой в подавляющем большинстве ЗНАЮТ И ПРИНИМАЮТ требования Сергея.
К тому же, сыгрываться не придётся.
Ох, попьют же они кровушки соперникам!
С такими игрокаии и тренером выход в главную лигу за один сезон - вполне решаемая задача.
Брулин
Брулин
вчера в 17:45
Браво Артем, выбрал Европу, будет развиваться и перейдет в топ 5.
26xyv3hkgq7h
26xyv3hkgq7h
вчера в 17:44
Юран там собрался основательно приземлиться
txzukdhb8998
txzukdhb8998
вчера в 17:28
В 28 лет и никак без папы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:21
Артём Юран, 28 лет, защитник. До Турции был игроком команды Пари НН-2. Самым известным клубом в футбольной карьере Артёма можно считать подмосковные Химки, правда я не уверен.... Что я могу обо всём этом сказать? Сергей Юран заботливый отец, он готов рискнуть своей карьерой ради сына. А может не так уж Сергей и рискует? Надо учесть невысокий уровень турецкого клуба.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 16:59
Интересно как отец будет подходить к работе сына в клубе, не удивлюсь если даже несколько строже чем к остальным.
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