В «Ахмате» анонсировали два трансфера

Вице-президент «Ахмата» сообщил, что клуб собирается укрепиться ещё двумя футболистами.

В воскресенье мы вошли в новый сезон, вошли обновлёнными. Наша история полна славных побед и тяжёлых испытаний. Следующий сезон будет юбилейным, и нам надо войти в него с высоко поднятой головой. Мы хотим не довольствоваться борьбой за выживание, а бороться за высокие места.

Особое внимание мы уделим работе с молодёжью. В приоритете и усиление состава, в ближайшие дни ожидается два трансфера. Второй приоритет — инфраструктура. Третий — это наши болельщики, мы делаем всё, чтобы игроки включались в диалог с аудиторией.