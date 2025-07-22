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В «Ахмате» анонсировали два трансфера

вчера, 14:52

Вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб собирается укрепиться ещё двумя футболистами.

В воскресенье мы вошли в новый сезон, вошли обновлёнными. Наша история полна славных побед и тяжёлых испытаний. Следующий сезон будет юбилейным, и нам надо войти в него с высоко поднятой головой. Мы хотим не довольствоваться борьбой за выживание, а бороться за высокие места.

Особое внимание мы уделим работе с молодёжью. В приоритете и усиление состава, в ближайшие дни ожидается два трансфера. Второй приоритет — инфраструктура. Третий — это наши болельщики, мы делаем всё, чтобы игроки включались в диалог с аудиторией.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 17:24
"Следующий сезон будет юбилейным, и нам надо войти в него с высоко поднятой головой"

Безусловно к юбилею надо готовиться заранее и самое главное один раз "войти в него с высоко поднятой головоЙ!"
На крайний случай пусть и НЕ "с высоко поднятой....", но один раз!))
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 15:10
Думаю, что как показало начало сезона, Ахмату необходимо усиление. Нынешнего набора игроков явно недостаточно для борьбы за высокие места.
qhs5q2nqwfqm
qhs5q2nqwfqm
вчера в 15:03
Насчет славных побед что-то не припоминается, а усиление команде очень нужно.
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