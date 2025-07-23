«Краснодар» осуществил мощный трансфер. «Быки» пригласили лучшего ассистента французской Лиги 1

1753264304

23 июля 2025, 12:51

Прекрасный и своевременный выбор.

Чемпионство работает на «Краснодар»

Глава селекционной службы «горожан» Максим Бузникин получил козырь на переговорах с новичками. Обычно футболистов проще заманить в Санкт-Петербург и Москву. Защитник Жиго ехал в «Краснодар», а очутился в «Спартаке». Теперь на юге есть проблемы с логистикой и аэропортами. Это неудобно не только для футболистов, но и для их близких. Девушки легионеров «Зенита» и «Спартака» часто летают на родину и на дорогие курорты. Также им важен размер города. В Краснодаре меньше развлечений, чем в Москве.

Зато теперь у «горожан» появился козырь – титул. Престижно играть за чемпионов России. Дополнительная мотивация, ведь есть надежда на новую борьбу за высокие места. Поэтому после ухода Сперцяна у тренера Мусаева будет сильный плеймейкер. Гаэтан Перрен переходит из «Осера» в клуб РПЛ . В Лиге 1 клуб невысокого атакующего хавбека занял одиннадцатое место. Зато у Перрена лидерская статистика. Гаэтан забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач. Плеймейкер с правого фланга стал лучшим ассистентом чемпионата.

Один из бывших футболистов «Краснодара» Кабелла два сезона назад отдал 10 голевых передач в футболке «Лилля». Скауты «горожан» знают французский рынок. Сафонов отправился в Париж, а из Осера прибыл Перрен. Гаэтан в прошлом сезоне выжал больше мячей, чем у него было явных моментов. По суммарной опасности передач он уступил Шерки из «Лиона» (новичку «Манчестер Сити»), а также тройке звезд ПСЖ Дембеле, Дуэ и Баркола. Зато напарники понимали правого форварда Перрена, и сам он бил без промаха.

Гаэтан и Шерки стали лучшими ассистентами Лиги 1, у них по одиннадцать голевых передач. В составах середняков выделялись Перрен, опорник Андрей Сантос, которого вернули в «Челси», а также упомянутый выше новичок команды Гвардиолы – дерзкий француз Шерки. Перрену 29 лет, гранды АПЛ или Ла Лиги не помешали осуществить трансфер в «Краснодар». Гаэтан чуть ниже Месси, но такие футболисты быстро учатся отвечать ударом на удар. Перрен прекрасно отбирает мяч и высоко прессингует.

Перрена может ждать успех Вальбуэна

Фанаты РПЛ и особенно «Динамо» помнят Матье Вальбуэна, который чуть ниже, чем новичок «Краснодара». Плеймейкер Кабелла тоже не отличался габаритами, что не помешало разноплановому французу создавать мячи в футболке «Краснодара» в РПЛ . Можно сказать, что «горожане» чтят традиции. Раньше у них были невысокие крепкие технари в группе атаки. Теперь станет одним футболистом такого формата больше. Впрочем, Перрен вряд ли подменит Сперцяна в тройке полузащитников. Гаэтану удобнее играть правее.

Перрен исполняет штрафные, что выгодно накануне отъезда Сперцяна. Гаэтан часто бил по воротам в «Осере». В Лиге 1 в прошлом сезоне у него 59 выстрелов, 26 в створ и 10 из них он реализовал. Хотя речь о правше, если мяч после смещения с правого фланга удобно ложится на левую ногу, то Перрен дважды не думает и наносит удар. Гаэтан одинаково успешно вырезает диагонали двумя ногами. И стандарты он подает левой, если так удобнее. У игрока техничный пас, он правильно держит корпус над мячом, а каждое движение кричит о школе.

Футболиста с образованием легко заметить, а Перрен – воспитанник академии «Лиона». Вот только значительную часть карьеры Гаэтан провел в низших лигах. Его «Орлеан» выступал в Лиге 2, а затем клуб вылетел в третий дивизион. «Краснодар» поверил в человека, у которого в составе «Осера» два сезона в Лиге 2 и два сезона в элите. Но скауты «горожан» правы: за одного битого двух небитых дают. Перрен будет ценить футбол на высоком уровне. Также плеймейкер умеет работать против команд, которые ставят низкий жесткий блок.

Бывают невезучие игроки, даже если на карьеру не влияют травмы. Скорее всего, у Перрена плохой агент. Также проблемой была низкая результативность футболиста. Тяжело продать в крутой клуб Лиги 1 правого вингера, если у него 3 гола и 1 ассист во втором дивизионе. Лишь успех Перрена в третьей лиге убедил скаутов «Осера». Гаэтан получил шанс и воспользовался им, невзирая на проблемы команды, которая то поднималась в элитный дивизион к Головину, то снова вылетала. Перрен дозрел поздно, зато сохранил мотивацию.

Кордоба заслужил крутую группу поддержки

Пока мы видели по одному официальному матчу всех команд РПЛ , кроме ЦСКА и «Краснодара», ведь эти соперники встречались в Суперкубке. «Армейцы» обыграли чемпионов России и оступились против «Оренбурга». «Горожане» уступили ЦСКА с разницей в один мяч, но получили подарки от «Пари НН». Ошибка при стандарте, автогол и ещё один серьезный огрех на фланге – рецепт победы Мусаева в гостях. В двух случаях на успех влиял Джон Кордоба. Центральный нападающий «Краснодара» сначала испугал защитника Александрова, а потом удачно надавил на оппонента на правом фланге.

Сперцян тоже сыграл продуктивно – ассист и гол, а вот Батчи и Са не впечатлили. У «Краснодара» появился на замену новичок Фуртадо. Молодой бразилец развил рекордную скорость в первом туре – 33 километра в час. Если замеры верны, то левый вингер Фуртадо ещё себя покажет. По статистике Сперцян легко убирает Фуртадо, Батчи, Са и Перрена, даже с учетом работы Эдуарда в центре поля. Но Перрен играл в середняке из Франции, а «Краснодар» атакует намного чаще. Кроме Гаэтана, «быки» забрали у «Осера» защитника Жубала.

Но главная ставка скаута «Краснодара» Бузникина на игрока, похожего на самого Максима. Только россиянин играл ближе к центру, а Гаэтан может связать линии при необходимости. Почему Бузникин не нашел «Краснодару» россиянина к Кривцову и Козлову? Ответ прост – созидатели с флангов и вторые форварды стоят дорого. Вряд ли Пиняев, Глушенков и даже Садулаев готовы выбрать город Краснодар, если их зовут в Москву и Санкт-Петербург. Говорят, что за Перрена с бонусами заплатят всего 4,5 млн евро, отличная сделка для «быков».