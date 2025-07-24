Тренер «Акрона» верит, что Дзюба станет лучшим бомбардиром сезона в РПЛ

Главный тренер «Акрона» заявил, что нападающий его команды способен стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26:

Уровень мастерства Артема, его человеческих качеств, его энергии, стремлении, характера всегда позволяет думать, что он может добиться всего. Я ему этого очень сильно желаю. Он хорошо работает, надо отдать должное, много помогает молодым футболистам. Он настоящий лидер, от него можно ждать всего чего угодно.