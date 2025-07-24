Тренер «Акрона» верит, что Дзюба станет лучшим бомбардиром сезона в РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что нападающий его команды Артем Дзюба способен стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26:
Уровень мастерства Артема, его человеческих качеств, его энергии, стремлении, характера всегда позволяет думать, что он может добиться всего. Я ему этого очень сильно желаю. Он хорошо работает, надо отдать должное, много помогает молодым футболистам. Он настоящий лидер, от него можно ждать всего чего угодно.
Рассчитываю и хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром РПЛ. Для меня это было бы еще одно достижение, которое я бы хотел преодолеть вместе с Артемом.
В минувшем сезоне 36-летний Дзюба забил 9 голов в 22 матчах РПЛ за «Акрон».
Я не про это. Поясню.
Получается , что З.Тедеев, утверждая такое( его право), считает, что ни в одном клубе премьер-Лиги нет футболистов, могущих стать победителями в гонке бомбардиров.
Что ни один из них не способен превзойти Дзюбу?
А как же до этого было?
Дзюба не коньяк, чтобы с возрастом становиться лучше: так не бывает!
Из его аргументацией никак не вытекает то, что Тедеев утверждает.
Как говорится - ,,хороший человек - не профессия".
Я не про это. Поясню.
Получается , что З.Тедеев, утверждая такое( его право), считает, что ни в одном клубе премьер-Лиги нет футболистов, могущих стать победителями в гонке бомбардиров.
Что ни один из них не способен превзойти Дзюбу?
А как же до этого было?
Дзюба не коньяк, чтобы с возрастом становиться лучше: так не бывает!
Из его аргументацией никак не вытекает то, что Тедеев утверждает.
Как говорится - ,,хороший человек - не профессия".