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Тренер «Акрона» верит, что Дзюба станет лучшим бомбардиром сезона в РПЛ

вчера, 14:16

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что нападающий его команды Артем Дзюба способен стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26:

Уровень мастерства Артема, его человеческих качеств, его энергии, стремлении, характера всегда позволяет думать, что он может добиться всего. Я ему этого очень сильно желаю. Он хорошо работает, надо отдать должное, много помогает молодым футболистам. Он настоящий лидер, от него можно ждать всего чего угодно.

Рассчитываю и хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром РПЛ. Для меня это было бы еще одно достижение, которое я бы хотел преодолеть вместе с Артемом.

В минувшем сезоне 36-летний Дзюба забил 9 голов в 22 матчах РПЛ за «Акрон».

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 17:00
Герда Мюллера? Каким образом?
Напомнил бы , скажем, Хрубеша, ещё можно было - бы как-то согласиться, но Герда Мюллера ?
Если имелся в виду не Герд( бомбардир), тогда приношу извинения.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 16:55
Я лично не против того, чтобы Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Я не про это. Поясню.
Получается , что З.Тедеев, утверждая такое( его право), считает, что ни в одном клубе премьер-Лиги нет футболистов, могущих стать победителями в гонке бомбардиров.
Что ни один из них не способен превзойти Дзюбу?
А как же до этого было?
Дзюба не коньяк, чтобы с возрастом становиться лучше: так не бывает!
Из его аргументацией никак не вытекает то, что Тедеев утверждает.
Как говорится - ,,хороший человек - не профессия".
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:36
Да,да ты прав 100 % от него можно ожидать ,что угодно.Энергия зашкаливает.)
bs5k68g4skzq
bs5k68g4skzq
вчера в 15:57
В соревновании с воспитанником цска и игроком спартака Зебо вполне может быть.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:51
В России у Артёма не так уж много конкурентов. Поэтому, пусть попробует - попытка не пытка. Если Дзюба станет лучшим бомбардиром чемпионата в нынешнем сезоне, это может повлиять на изменение отношения к развитию футбола в нашей стране. Мы тогда будем вправе серьёзно спросить у футбольных руководителей:-"Уважаемые чиновники, а где же наши молодые таланты. Почему победил старик?" Дзюба, на тебя возложили историческую миссию.
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:35
Дзюба мне напоминает Мюллера но годы летят
kz4qxab7rswj
kz4qxab7rswj
вчера в 14:31
Учитывая возврат, это становится делать всё сложнее
112910415
112910415
вчера в 14:30
Едва ли он верит ... время ушло !
mnz7t3uqxs87
mnz7t3uqxs87
вчера в 14:28
Главное верить! А там посмотрим???
FRZZ
FRZZ
вчера в 14:25
Это уже переборщили , он забьёт меньше чем в прошлом сезоне.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:17
Дзюба помогает Акрону, но лучшим бомбардиром ему точно не быть))
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