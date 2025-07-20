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Тренер «Пари НН» заявил, что команда моментами играла лучше чемпиона РПЛ

вчера, 19:21
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение своей команды в матче первого тура чемпионата России против «Краснодара».

Нижегородцы уступили 0:3, а белорусский специалист после игры заявил следующее:

Мы получаем уроки, надо сделать правильные выводы. Но команда, которая четыре недели назад вылетела в ФНЛ, сегодня моментами превосходила чемпиона страны. Они большие, большие молодцы. Мы не опускаем нос и двигаемся дальше. Я вижу трансформацию ребят. Какой у них лимит, пока никто не знает, будем работать.

Напомним, что «Пари НН» должен был вылететь в Первую лигу, поскольку уступил «Сочи» в стыковых матчах, однако нижегородцы сохранили место в РПЛ благодаря банкротству ФК «Химки».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:40
да, неплохо играли
42exbjbg4qfw
42exbjbg4qfw
вчера в 22:33
Это сугубо его личное мнение, а результат останется
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:07
Тренер прав. В первом тайме в атаке НН выглядел лучше чемпиона. Успехов нижегородцам.
TheBoLt
TheBoLt ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:29
Надо отдать должное Пари, они действительно играли нормально, временами перехватывали инициативу. Но тут скорее Краснодар не готов к сезону, а не заслуга НН
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:22
Ну это сугубо его личное мнение. Счёт на табло...
Гость
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