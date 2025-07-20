Тренер «Пари НН» заявил, что команда моментами играла лучше чемпиона РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение своей команды в матче первого тура чемпионата России против «Краснодара».
Нижегородцы уступили 0:3, а белорусский специалист после игры заявил следующее:
Мы получаем уроки, надо сделать правильные выводы. Но команда, которая четыре недели назад вылетела в ФНЛ, сегодня моментами превосходила чемпиона страны. Они большие, большие молодцы. Мы не опускаем нос и двигаемся дальше. Я вижу трансформацию ребят. Какой у них лимит, пока никто не знает, будем работать.
Напомним, что «Пари НН» должен был вылететь в Первую лигу, поскольку уступил «Сочи» в стыковых матчах, однако нижегородцы сохранили место в РПЛ благодаря банкротству ФК «Химки».