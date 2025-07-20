Демонстрация возможностей. «Зенит» создал себе проблемы и решил их

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20 июля 2025, 21:28

«Ростов» был близок к очкам в Санкт-Петербурге.

Намек на сенсацию

К новому сезону «Зенит» подходит в статусе явного фаворита. Мало кто верит, что петербургская команда, досадно упустившая чемпионство в прошлом сезоне, повторит это снова. Да и сделанные усиления в составе говорят о серьезности намерений петербуржцев. «Ростов», напротив, разом потерял тех исполнителей, которые формировали, так сказать, лицо команды.

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера еще по ходу прошлого сезона. Также клуб покинули Данил Глебов, Николай Комличенко и Максим Осипенко. Потеря этого «хребта» должна была заставить Джонатана Альбу перестраивать игру. Однако содержательно в поединке с «Зенитом» мы увидели «Ростов», схожий по стилю с прежним. В первую очередь это касается прессинга, активного, высокого и агрессивного.

Именно он в первом тайме создавал проблемы для «Зенита». Петербуржцы явно ожидали большего комфорта при переходах между линиями. Поэтому нередко оказывались в неловком положении, подвергаясь давлению со стороны южан. Апофеоза эта тактика достигла в середине первого тайма, когда при грамотном выходе в прессинг в чужую штрафную ростовчане смогли озадачить Евгения Латышонка. Он с интервалом в пару минут дважды просто выбил мяч в соперников. И если после первой ошибки удар Кирилла Щетинина накрыл защитник, подстраховав, то во втором случае спасти уже никто не смог. Вратарь фактически выбил мяч в Егора Голенкова, от которого тот отскочил к Ивану Комарову, а он уже пробил в ворота.

Можно назвать выход «Ростова» вперед счастливым стечением обстоятельств, но это скорее результат целенаправленного и организованного прессинга, к которому «Зенит» оказался не готов. В то же время петербуржцы ожидаемо демонстрировали большее стремление к контролю мяча, но действиям первым номером недоставало слаженности и завершенности. Как будто не подобрали правильный настрой подопечные Сергея Семака.

В итоге первый тайм закончился с 73-процентным владением мяча у «Зенита», но всего с 0,39 по ожидаемым голам при 0,54 у «Ростова». А по ударам наблюдалось практически равенство – 7:6 в пользу «Зенита» при трех точных попытках у обеих команд. Южане оказались лучше готовы к игре, чем петербуржцы. Но проблема гостей была в том, что матч длится два тайма, а не один. А лучшую реакцию на происходящее продемонстрировали хозяева, у которых попросту оказалось больше пространства для маневра.

Разные возможности

О том, что Семак серьезно провел работу в перерыве, свидетельствуют хотя бы две замены, сделанные к началу второго тайма. Романа Вегу и Страхиню Эраковича сменили Жерсон и Ваня Дркушич, которые сыграют заметную роль в исходе этой встречи.

Поскольку во второй части первого тайма «Зенит» все-таки пробирался к чужим воротам и создавал там напряжение, Альба немного скорректировал игру, сделав ее более осторожной. Но тем самым «Ростов» лишил себя фактора, который обеспечил ему успех – высокого прессинга. Вероятно, эта мера была вынужденной, поскольку слишком энергозатратно действовать в подобной манере на протяжении всего поединка. В середине второго тайма у южан случилась ощутимая просадка – в том числе по свежести. Это могло быть следствием как раз повышенной активности до перерыва.

Сдерживающая манера игры в первой части второго тайма работала неплохо. Пока «Зенит» не нащупал ходы, позволяющие разрывать линии ростовчан. В середине тайма длиннющий идеальный перевод Жерсона нашел Луиса Энрике справа. Вингер прострелил к центру вратарской, где в суматохе и неразберихе подсуетился Матео Кассьерра, пробив в цель. Интересно, что этого эпизода могло не случиться буквально через пару минут, потому что Семак готовил как раз двойную замену: убрал автора гола и помогавшего ему в толпе Густаво Мантуана.

Если, рассуждая о начале матча, мы говорили про не самую лучшую готовность «Зенита» к старту, то после гола петербуржцев можно было отметить растерянность ростовчан. Они как будто не рассматривали возможность такого развития событий – слишком уж уповали на сохранение своего преимущества. Тут вскрылась и другая проблема – «Ростову» просто некем было усилить игру. Если «Зенит» своими заменами не только освежал состав, но и перестраивал его, добавлял новых красок и вариантов, то ростовчане могли провести замены ради замен, чтобы не так сильно просесть в подвижности. А в качестве игры вряд ли бы получилось внести улучшения. Поэтому Альба почти и не делал перестановки до последнего.

Когда счет стал ничейным, Дркушич имел отличную возможность вывести «Зенит» вперед, но попал в перекладину. Все указывало на то, что «Ростову» в такой игре не продержаться. И это случилось. Активизировавшийся во втором тайме Луис Энрике принимал мяч на линии вратарской, а Рустам Ятимов неаккуратно вышел на него и сбил, привезя пенальти. Андрей Мостовой, освеживший игру выходом вместо Мантуана, реализовал одиннадцатиметровый.

Даже третий мяч побывал в воротах гостей. Снова Энрике справа все сделал. Ятимов далеким выходом от ворот вроде бы ликвидировал угрозу, но настырный бразилец вернул ее, снабдив пасом Лусиано Гонду, который пробил под дальнюю штангу. Тут вмешался ВАР. В начале атаки, когда проходил заброс на Энрике из глубины, Луис оказался в офсайде – для этого похода судьи к монитору не требуется. Однако арбитр сходил посмотреть повтор. Дело в том, что после этого заброса именно Ятимов сыграл на выходе. Таким образом, арбитр должен был убедиться в том, что этот эпизод, закончившийся голом, является фазой одной атаки, а не новым моментом. В первом случае офсайд стал бы поводом для отмены гола, во втором – нет. В итоге судья склонился к тому, что это все же один розыгрыш, что выглядело логично.

Но даже казавшийся рассыпавшимся «Ростов» сумел найти в себе силы организовать подобие штурма. Шикарный шанс южане упустили в компенсированное время, когда удар с пары метров пришелся в защитника, а потом на Дркушиче нарушили правила. В целом второй тайм остался за «Зенитом», который грамотно перестроился и задавил соперника и ресурсом, и тактическими изменениями. Снова около 70 процентов владения мячом было у «Зенита», но теперь уже с xG 1,74 против тех же 0,54 у «Ростова», сделанных одним этим эпизодом в самом конце. Всего у южан за второй тайм было два удара и ни одного точного, а у «Зенита» – восемь с двумя точными. Более обширные возможности петербуржцев позволили им победить. Но по игре вопросы остались.