Тер Штегену потребуется около трёх месяцев для восстановления

Вратарь «Барселоны» перенесёт операцию. На своей странице в социальной сети «X» игрок сообщил:

Сегодня для меня лично сложный день.

В физическом и спортивном плане я чувствую себя очень хорошо, хотя, к сожалению, меня не покидают боли. После интенсивных обсуждений с медицинской командой «Барселоны» и внешними экспертами, самый быстрый и безопасный способ полного восстановления для меня — это операция на спине.

После последней операции на спине я вернулся на поле через 66 дней — почти через два месяца. На этот раз врачи считают, что в качестве меры предосторожности потребуется около трёх месяцев, чтобы избежать любых рисков.

Эмоционально мне очень больно из-за того, что не могу поддерживать команду в это время. К счастью, реабилитация проходит, и путь к возвращению открыт.