Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2025/2026

Тер Штегену потребуется около трёх месяцев для восстановления

вчера, 20:39

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген перенесёт операцию. На своей странице в социальной сети «X» игрок сообщил:

Сегодня для меня лично сложный день.

В физическом и спортивном плане я чувствую себя очень хорошо, хотя, к сожалению, меня не покидают боли. После интенсивных обсуждений с медицинской командой «Барселоны» и внешними экспертами, самый быстрый и безопасный способ полного восстановления для меня — это операция на спине.

После последней операции на спине я вернулся на поле через 66 дней — почти через два месяца. На этот раз врачи считают, что в качестве меры предосторожности потребуется около трёх месяцев, чтобы избежать любых рисков.

Эмоционально мне очень больно из-за того, что не могу поддерживать команду в это время. К счастью, реабилитация проходит, и путь к возвращению открыт.

Подписывайся в ВК
Все новости
Исак не полетел с «Ньюкаслом» в турне по Азии
Вчера, 11:48
Сроки восстановления Захаряна пока неизвестны
23 июля
Нападающий «Реала» Эндрик пропустит 8-10 недель из-за травмы
22 июля
Мусиала на костылях посетил тренировку «Баварии»
21 июля Фото
Беллингем поблагодарил врачей после успешной операции на плече
18 июля Фото
Футболист получил травму, празднуя забитый мяч в стиле Роналду
18 июля
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:42
Вирус Захаряна можно легко подхватить...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:41
Не конец ли это карьеры?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:18
мимо ЧМ значит.
да и в Барсе будет снова сидеть на лавке.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 