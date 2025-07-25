«Виссел Кобе» сделал заявление по ситуации вокруг матча с «Барселоной»

«Виссел Кобе» выступил с заявлением в связи с ситуацией вокруг товарищеского матча с «Барселоной».

Ранее каталонский клуб объявил о том, что приостанавливает своё участие в игре, запланированной на 27 июля, из-за серьёзных нарушений контрактных условий со стороны организатора.

В настоящее время наш клуб тесно сотрудничает с ФК «Барселона» и ведёт переговоры, но пройдёт некоторое время, прежде чем мы сможем предоставить дополнительную информацию.

Мы приносим искренние извинения за то, что заставили вас так долго ждать и вызвали беспокойство. Дополнительная информация будет опубликована на официальном сайте клуба, как только будет принято решение, поэтому, пожалуйста, подождите ещё немного.