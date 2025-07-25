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«Виссел Кобе» сделал заявление по ситуации вокруг матча с «Барселоной»

сегодня, 00:59
Виссел КобеЛоготип футбольный клуб Виссел Кобе-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона27.07.2025 в 13:00 Не начался

«Виссел Кобе» выступил с заявлением в связи с ситуацией вокруг товарищеского матча с «Барселоной».

Ранее каталонский клуб объявил о том, что приостанавливает своё участие в игре, запланированной на 27 июля, из-за серьёзных нарушений контрактных условий со стороны организатора.

В настоящее время наш клуб тесно сотрудничает с ФК «Барселона» и ведёт переговоры, но пройдёт некоторое время, прежде чем мы сможем предоставить дополнительную информацию.

Мы приносим искренние извинения за то, что заставили вас так долго ждать и вызвали беспокойство. Дополнительная информация будет опубликована на официальном сайте клуба, как только будет принято решение, поэтому, пожалуйста, подождите ещё немного.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:54
Какие то размытые объяснения, никакой конкретики...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:47
Вроде обычный товарняк, а какие страсти...
Гость
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