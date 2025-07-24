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РФС утвердил календарь первого раунда Пути регионов Кубка России-2025/26

вчера, 18:13

Российский футбольный союз утвердил расписание первого раунда Пути регионов Кубка России 2025/26.

5 августа (вторник)

16:00. «РВЧеллендж» (Санкт-Петербург) – «Звезда» (Санкт-Петербург)

18:00. «Амкал» (Москва) – «Квант» (Обнинск)

20:15. «Шумбрат» (Саранск) – «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск)

6 августа (среда)

16:00. «Красное Знамя» (Ногинск) – «Коломна»

16:00. «Ильпар» (Пермь) – «Носта» (Новотроицк)

17:00. «ПСК Динская» – «Дружба» (Майкоп)

18:00. «СШ Ленинградец» (Ленинградская область) – «Череповец»

18:00. БроукБойз (Москва) – «Орёл»

20:15. 2DROTS (Москва) – «Торпедо-Владимир»

7 августа (четверг)

12:30. «Анри» (Владивосток) – «КДВ Томск»

13:30. «Бурятия» (Улан-Удэ) – «Иркутск»

15:00. «Темп» (Барнаул) – «Уралец-ТС» (Нижний Тагил)

17:15. «СШ №1-Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Луки-Энергия» (Великие Луки)

Время указано московское.

Четыре матча первого раунда покажет в прямом эфире федеральный телеканал «Матч ТВ», ещё три – «Матч Премьер». Прямые трансляции всех игр раунда – на сайте «Матч ТВ».

Поединок между кировским «Фанкомом» и «Соколом» из Казани не состоится в связи со снятием казанского клуба с турнира. «Фанком» автоматически вышел во второй раунд, где, в соответствии с регламентом и сеткой соревнования, сыграет на выезде с «Динамо» (Киров).

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Источник: rfs.ru
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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:45
Откуда столько дворовых команд и зачем? Для демонстрации массовости футбола в РФ?
LOpp
LOpp
вчера в 18:41
Опять 3 клуба засунули с медиа-лиги
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:17
Какой им длинный путь предстоит...
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