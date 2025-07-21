Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2025

На Сейшельских островах не против сыграть с Россией осенью

вчера, 10:35

Генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти в разговоре с корреспондентом источника высказался на тему возможного товарищеского матча со сборной России.

Наша сборная могла бы приехать в Россию и сыграть товарищеский матч с российской сборной осенью этого года. В этом нет никаких проблем. Решение остаётся за главным тренером нашей команды. Если он посчитает нужным сыграть этот матч, мы можем начать переговоры об организации игры.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сейшелы  Россия
Источник: sport24.ru
Официально«Бавария» проведёт товарищеский матч с «Лионом»
16 июля
ОфициальноДортмундская «Боруссия» сыграет с «Лиллем»
15 июля
Спортдир «Спартака» из Суботицы пригласил московский «Спартак» в Сербию
15 июля
Тебас против переноса матча «Реала» с «Осасуной»
12 июля
Официально«Оренбург» заменит «Торпедо» в группе с «Зенитом» в Кубке России
11 июля
«Пари НН» в августе будет проводить домашние матчи в Саранске
11 июля
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 12:57
Смысл один - победить и продвинуться в рейтинге, а затем при наступлении футбольной "оттепели" попасть в первую корзину "жеребцовки"!)
Шуня771
Шуня771
вчера в 12:55
Туда ехать опасно, если только слить игру и набрать побольше интересующих их аксессуаров - зеркальца, бусы, Рома...
Иначе могут кого то оставить на "жаркое"...)
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 12:46
))))))))))))))))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:39
Играют ! Только кокосами ,но зато КАК !!!!!!!!!!!!! ))))))
Брулин
Брулин
вчера в 12:26
Зачем??? Лучше уж на Сейшелах! Пожалейте российских футболистов! Пусть хоть денёчек на пляже отдохнут!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:28
Нет уж, лучше мы к вам, только пригласите
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:22
Островов много и на каждом своя команда. В основном аборигены. Легионеров нет. Их сразу съедают по приезде. Вот бы у нас так
Capral
Capral
вчера в 10:45
А я и не знал, что там, тоже в футбол играют...
112910415
112910415
вчера в 10:45
скорее дать им денег, пока не передумали ! )
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 10:40
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️👌👌👌👌👌👌👌
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:36, ред.
Сборная тараканов у меня под раковиной тоже не против сыграть со сборной России, готовы даже выставить основной состав
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 