На Сейшельских островах не против сыграть с Россией осенью

Генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти в разговоре с корреспондентом источника высказался на тему возможного товарищеского матча со сборной России.

Наша сборная могла бы приехать в Россию и сыграть товарищеский матч с российской сборной осенью этого года. В этом нет никаких проблем. Решение остаётся за главным тренером нашей команды. Если он посчитает нужным сыграть этот матч, мы можем начать переговоры об организации игры.