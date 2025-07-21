На Сейшельских островах не против сыграть с Россией осенью

Генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти в разговоре с корреспондентом источника высказался на тему возможного товарищеского матча со сборной России.
Наша сборная могла бы приехать в Россию и сыграть товарищеский матч с российской сборной осенью этого года. В этом нет никаких проблем. Решение остаётся за главным тренером нашей команды. Если он посчитает нужным сыграть этот матч, мы можем начать переговоры об организации игры.
Иначе могут кого то оставить на "жаркое"...)
Иначе могут кого то оставить на "жаркое"...)