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Тренер сборной Сейшельских островов подтвердил интерес к матчу с Россией

вчера, 13:22

Главный тренер сборной Сейшельских островов Ральф Жан-Луи подтвердил интерес к проведению товарищеского матча против национальной команды России:

После моего разговора с генеральным секретарем он подтвердил, что интерес и готовность есть, но нам нужно знать, что нам могут предложить или чем помочь в организации матча. Матч в России станет очень хорошей подготовкой к нашим домашним играм.

Ранее появилась информация о том, что товарищеская встреча может пройти осенью нынешнего года.

Сборная Сейшельских островов в рейтинге ФИФА занимает 203-е место (85-е среди африканских сборных).

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 19:48
У меня тут школьники со двора команду собирают,может с ними сыграть?
Только нужно будет всю основу собирать,чтоб не опозорится
g4zc9jgvkkk6
g4zc9jgvkkk6
вчера в 19:36
За наш счёт всем третьим странам хочется сыграть
rgra9f3qruvb
rgra9f3qruvb
вчера в 15:58
И почем сейчас матч с Сейшелами?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:12
"..нужно знать, что нам могут предложить.."
Вот главный вопрос
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:03
Сколько же игроков сборной России делают себе, на подобных соперниках, шикарную статистику.. Судя по всему, учитывая оригинальный подход Карпина к формированию главной команды страны, таких наберётся довольно много. В старости игроки будут с гордостью рассказывать рассказывать о своих подвигах. Я никого не хотел оскорбить, просто много лишнего народу Карпин наприглашал в сборную России, превратив её в проходной двор. Теперь полстраны игроки сборной, а костяка как не было, так и нет.
Vilar
Vilar
вчера в 14:01
Ржу, не могу.
Конечно, игру и не одну, лучше провести в гостях зимой на разных островах. Вылететь туда с семьями, сборы провести, как обычно, тремя составами.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:56, ред.
Сейшелы зовут! А то пару лет назад матч сорвался. В этот раз надо подойти ответственнее и сразу разработать программу на неделю - другую...)
Матч в России должен предполагать обязательный реванш на островах...)
Гость
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