Тренер сборной Сейшельских островов подтвердил интерес к матчу с Россией

Главный тренер сборной Сейшельских островов Ральф Жан-Луи подтвердил интерес к проведению товарищеского матча против национальной команды России:
После моего разговора с генеральным секретарем он подтвердил, что интерес и готовность есть, но нам нужно знать, что нам могут предложить или чем помочь в организации матча. Матч в России станет очень хорошей подготовкой к нашим домашним играм.
Ранее появилась информация о том, что товарищеская встреча может пройти осенью нынешнего года.
Сборная Сейшельских островов в рейтинге ФИФА занимает 203-е место (85-е среди африканских сборных).
Матч в России должен предполагать обязательный реванш на островах...)
Матч в России должен предполагать обязательный реванш на островах...)
Конечно, игру и не одну, лучше провести в гостях зимой на разных островах. Вылететь туда с семьями, сборы провести, как обычно, тремя составами.
Конечно, игру и не одну, лучше провести в гостях зимой на разных островах. Вылететь туда с семьями, сборы провести, как обычно, тремя составами.