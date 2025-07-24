Тренер сборной Сейшельских островов подтвердил интерес к матчу с Россией

Главный тренер сборной Сейшельских островов подтвердил интерес к проведению товарищеского матча против национальной команды России:

После моего разговора с генеральным секретарем он подтвердил, что интерес и готовность есть, но нам нужно знать, что нам могут предложить или чем помочь в организации матча. Матч в России станет очень хорошей подготовкой к нашим домашним играм.