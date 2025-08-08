Агент рассказал, что Моуриньо лично интересовался Кисляком

Агент Александр Маньяков рассказал, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо был лично заинтересован в переходе полузащитника Матвея Кисляка из ЦСКА, однако трансфер не был осуществлен:
Спортивный директор «Фенербахче» звонит мне и говорит: «Все согласовано с Моуриньо», мы выходим на ЦСКА. То есть там Моуриньо о нем знает, его реально ждали. Да многие Кисляка знают. Недавно, например, Дмитрий Аленичев разговаривал с Виллаш-Боашем (президентом «Порту») – и обсуждали как раз Матвея. Хвалил его. Но, говорит, мы уже потратили свой бюджет, надо кого-то продать, чтобы смотреть на рынок.
Переговоров с клубом нет .Матвей остаётся в ЦСКА.
