Агент рассказал, что Моуриньо лично интересовался Кисляком

вчера, 19:16

Агент Александр Маньяков рассказал, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо был лично заинтересован в переходе полузащитника Матвея Кисляка из ЦСКА, однако трансфер не был осуществлен:

Спортивный директор «Фенербахче» звонит мне и говорит: «Все согласовано с Моуриньо», мы выходим на ЦСКА. То есть там Моуриньо о нем знает, его реально ждали. Да многие Кисляка знают. Недавно, например, Дмитрий Аленичев разговаривал с Виллаш-Боашем (президентом «Порту») – и обсуждали как раз Матвея. Хвалил его. Но, говорит, мы уже потратили свой бюджет, надо кого-то продать, чтобы смотреть на рынок.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:45, ред.
- Жозе, ты видишь Кисляка ?
- Нет,Андрэ.
- И я не вижу.......но он есть.
dj4kwwnp8zvn
dj4kwwnp8zvn
вчера в 21:55
Сказки от агента
adekvat
adekvat
вчера в 21:02
Футбольных агентов слушать себя не уважать.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:58
По разговорам все они звёзды... А приедут в зарубежную команду и сразу же, прыг на лавку и сидят там безвылазно.
112910415
112910415
вчера в 19:40, ред.
Маниакальные сказки... )
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:27
Проявил интерес и ладно.
Переговоров с клубом нет .Матвей остаётся в ЦСКА.
