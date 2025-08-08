Мареска способен раскрыть Гарначо. Прощание с «Юнайтед» – необходимый шаг для аргентинца

1754677846

сегодня, 21:30

В «Челси» у Алехандро будет больше возможностей.

«Аристократы» активизировались в переговорах по Алехандро Гарначо. Летом на аргентинца выходили клубы от «Наполи» до «Баварии», наставник «красных дьяволов» Рубен Аморим на вингера не рассчитывает, а потому трансфер абсолютно реален. К подобным сделкам привыкли относиться со скепсисом, ведь пример Санчо показал, что ничего хорошего из этого не выходит. Но Гарначо такой шаг может пойти на пользу.

Высокая конкуренция – опасность для Алехандро, но это должно пойти на пользу

Пользу перехода для Гарначо можно измерять на примере Джейдона Санчо. Тот попал в немилость к тен Хагу и оказался в Лондоне на правах аренды. Тоже надеялся перезапустить карьеру. При том, что у Марески был внушительный подбор игроков, молодому футболисту не удалось проявить себя. «Аристократы» даже нарушили пункт об обязательном выкупе и вернули исполнителя манкунианцам. Так что по трансферу Гарначо больше скепсиса, чем оптимизма.

С другой стороны, всё зависит от того, как сам футболист отреагирует на конкуренцию. На левом фланге уже есть Гиттенс, там же способен выйти Нету. На правый фланг купили Эстевао, а ещё на этой позиции может сыграть Палмер. Плюс не стоит забывать о Педро и Делапе – они тоже способны сместиться на бровку. Но лондонцы не просто так работали над глубиной состава. Клуб хотел сформировать достаточно длинную скамейку, чтобы проводить качественную ротацию между играми в разных турнирах. Особенно это важно накануне возвращения в Лигу чемпионов.

Игрокам из стартовой обоймы сто процентов будут давать отдых, и поэтому у Гарначо точно будет шанс на дистанции всего сезона. Это должно вселять спокойствие, ведь такое положение дел куда лучше, чем в МЮ .

Мареска ценит игроков такого типажа

Энцо требует активной игры на флангах, а потому приглашал Санчо, попрощался со Стерлингом, и не слишком активно использовал Мудрика (до дисквалификации украинца). Ему нужны инициативные исполнители, готовые взять игру на себя и создать момент для команды – те, кто любит и умеет работать с мячом, обладает навыками созидания.

Понятно, что аргентинский вингер за всё время в «Манчестер Юнайтед» не впечатлил статистикой. Три гола в 19 матчах АПЛ сезона-2022/23, семь мячей и четыре голевые в следующем розыгрыше, шесть голов и два ассиста в минувшем чемпионате – всё это не так много. При этом аргентинец как раз нацелен на мяч. Да, из-за этого может передерживать, но зато он так же активно лезет на ударную позицию, что Мареска ценит. Плюс важно учитывать, что в МЮ вся команда переживала ужасное время в последние два сезона – потерял спортивную мотивацию Рэшфорд, посыпались травмы, установилась токсичная атмосфера в раздевалке. Тяжело в такой обстановке выдавать топ-перформансы.

В «Челси» более благоприятная атмосфера

В продолжение разговора об обстановке. Тен Хаг – тренер с авторитарным стилем управления. Стремился подчинить себе все процессы в клубе, следил за всем. В той же ситуации с Санчо пошёл до конца, и пришлось отправлять вингера в аренду. Параллельно посыпались травмы, начался спад у Рэшфорда, Бруну в одиночку не вывозил, а Каземиро, Магуайр и другие периодически подливали масла в огонь своими ляпами.

Первые месяцы Аморима – такое же стихийное бедствие. Конфликт с Рэшфордом, полное отсутствие результата в АПЛ ради победы в Лиге Европы и поражение в финале. Осталась только выжженная земля и убитая атмосфера. В случае с Гарначо дело усугубляется тем, что Аморим не видит вингера в команде. Он уже проводил воспитательные меры в декабре – сейчас в их отношениях ничего не изменилось.

Аргентинец потух в токсичной обстановке у «красных дьяволов». В «Челси» удастся начать с чистого листа. Здесь не будет Аморима, который уже принял решение по Алехандро. И тут нет траурной атмосферы, ведь «аристократы» в последние годы гораздо успешнее, чем «Манчестер Юнайтед». Это и формирует благоприятный климат в раздевалке.

Более перспективный проект + игра в Лиге чемпионов

Манкунианцы, как и лондонцы, тратят много денег на трансферы, активно ищут усиление. К тому же доверяют тренеру и привозят тех, кого он просит. Но так получается, что такая стратегия привела клубы в абсолютно разные точки. «Юнайтед» так и не собрали крепкий устойчивый проект. Маунт, Зиркзее, Хёйлунд и многие другие пришли недавно, но уже идут разговоры, что их трансферы были ошибкой. Вполне возможно, что следующим летом то же скажут про Шешко. Клуб просто топчется на месте – как при Моуриньо ходили разговоры о токсичной атмосфере в команде, так и сейчас. Просто действующие лица сменились.

Действия «Челси» тоже не назвать последовательными. Однако клуб нашёл тренера с подходящей философией, постепенно сформировал костяк, и Мареска наконец-то вернул лондонцев в Лигу чемпионов. В этом разница. «Челси» с новыми владельцами прошёл зону турбулентности. Возможно, нашёл тренера на долгие годы. Ну а МЮ продолжает метаться из стороны в сторону.