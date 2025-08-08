Покупка Шешко вредит перспективному форварду. Не раскрылся в МЮ, но у Гасперини сверкал

1754669102

сегодня, 19:05

Если хочет бороться за место в старте, лучше рассмотреть возвращение в Италию.

Бесконечные поиски

«Юнайтед» никак не могут закрыть позицию форварда по-настоящему качественным исполнителем. После ухода Роналду был результативен Маркус Рэшфорд, так что необходимость в нападающем была не такой сильной. По-настоящему она обострилась позднее.

За всё это время манкунианцы перелопатили кучу вариантов. Надеялись перебиться Ваутом Вегхорстом, но ставка ожидаемо не сыграла. Рассматривали Виктора Осимхена, однако пришлось отказаться от нигерийца из-за астрономичесих требований «Наполи» (неаполитанцы хотели отбить потраченные на форварда деньги).

Покупка Расмуса Хёйлунда была ставкой на молодого страйкера, расчётом на то, что футболист закроет позицию на долгие годы вперёд. И предпосылки были. Датчанин очень быстро адаптировался к уровню сопротивления топ-чемпионатов. Из Австрии он перебрался в Италию – к крайне требовательному тренеру Джану Пьеро Гасперини. Без сборов, без долгого периода адаптации Расмус попал в стартовую обойму и регулярно получал игровую практику.

Но «красные дьяволы» просчитались. На ограниченном пространстве, при большой плотности Хёйлунд начал теряться. Трансфер Зиркзее тоже никак не решил эту проблему. МЮ топчется на месте уже три года – и теперь хочет хоть куда-то пристроить не раскрывшегося футболиста.

Часть топ-сделки – «Лейпциг» видит в Хёйлунде альтернативу Шешко

У «Лейпцига» не получился успешный проект с Марко Розе. Команда после попадания в топ-3 сделала шаг назад, а в прошлом розыгрыше вообще откатилась на седьмую строчку, вообще не попав в еврокубки. Сейчас в клубе большие перемены. Привели нового тренера Вернера Оле, который ранее не работал на топ-уровне. Вдобавок к этому готовится продажа лидера.

Беньямин Шешко пользуется спросом в АПЛ . К нему давно присматривался «Арсенал», но «канониры» в итоге сосредоточились на Дьёкереше и в итоге подписали шведа. Теперь на словенского бомбардира переключились «Ньюкасл» и МЮ . «Сороки» рискуют остаться без Исака – того переманивает «Ливерпуль». Поэтому и озаботились поиском альтернативы.

«Лейпцигу» в связи с угрозой потери лидера тоже нужна замена, так что немцы и «красные дьяволы» готовы помочь друг-другу. Это может быть обмен с доплатой со стороны англичан – датчанин, по слухам, котируется менее чем в 45 млн евро. Для немецкого клуба это отличный вариант. Расмус значительно сдал в МЮ , однако это в последние годы происходит с каждым талантом, который туда попадает. Оценивать датчанина стоит по периоду в «Аталанте» – немцы могут получить перспективного форварда с огромной скидкой.

Правда, сам датчанин сопротивляется и уже ответил отказом.

Хёйлунд хочет бороться, но в этом нет смысла

Вопрос продажи Хёйлунда актвино обсуждается в медиа. При этом сам футболист говорит, что намерен остаться в МЮ и бороться за место в старте:

Думаю, мой план предельно ясен – он заключается в том, чтобы остаться и бороться за свое место, что бы ни случилось. Я готов к конкуренции. Она закаляет меня. Я чувствую себя полным сил, поэтому принимаю все, что происходит. Я еще очень молод, люди иногда забывают об этом. Мне всего 22 года. Не каждый нападающий забивает по 100 голов к этому возрасту. Но я многому научился, думаю, вы видите это по моей игре. Я начинаю развиваться.

Мотивация – это хорошо, но надо понимать нюансы. Расмуса в команду приглашал тен Хаг, и это в его систему приводили датчанина. Взгляды Аморима отличаются. Португалец хочет на острие другого игрока. Отсюда переговоры по Шешко. Если сделку оформят, Хёйлунд застрянет на скамейке. Вдобавок в МЮ ужасная обстановка для молодых игроков. Гринвуд чудом спасся, заиграв в Испании и во Франции, Антони превратился в посмешище, Санчо рассорился с тен Хагом. Тот же «Лейпциг» подойдёт для развития карьеры куда больше. Вдобавок, в плане надежд на титулы нет никакой разницы – «Юнайтед» едва ли сможет претендовать на что-либо серьёзное в новом сезоне.

Расмус из-за своего упрямства рискует потерять ещё пару лет своей карьеры.

Италия – предпочтительный вариант в случае ухода

При этом отмечается, что возможность ухода из «Юнайтед» представители футболиста всё же принимают во внимание. На этот случай приоритет форварда – другой клуб Премьер-лиги или возвращение в чемпионат Италии. Расмус прошёл суровую школу, играя у Гасперини, и это уже делает его готовым к уровню сопротивления Серии А.

Там интерес к нему проявляют «Милан» и «Наполи». Неаполитанцы пытались уломать «Ливерпуль» на более вменяемые условия по Дарвину Нуньесу. Торги не дали нужного эффекта, «красные» выбрали предложение «Аль-Хиляля», и уругваец отправляется в Саудовскую Аравию. Так что чемпионы Италии переключились на датчанина.

При этом довольно активен «Милан». «Россонери» также рассматривали кандидатуру Дарвина и расстроились, когда форвард достался саудитам. Аллегри предпочитает вертикальный футбол, так что ему нужен скоростной нападающий, способный вести борьбу. Хёйлунд в его системе раскроется. Тем более он будет приоритетным вариантом на фоне заигравшего при Консейсау Хименеса.