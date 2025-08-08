Soccer.ru
Ямаля и Левандовского оштрафовали за нарушение антидопинговых правил

вчера, 18:23
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился в доп. время

Комитет УЕФА по этике и дисциплине наказал игроков «Барселоны» Ламина Ямаля и Роберта Левандовского за нарушение антидопинговых правил после ответного полуфинала Лиги чемпионов против миланского «Интера».

Оба футболиста после игры проигнорировали требования офицера допинг-контроля и с огромным опозданием пришли для взятия проб. Каждый из них теперь заплатит штраф в размере 5 тысяч евро.

А вот главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и его помощник Маркус Зорг были оштрафованы за «неподобающее поведение» во время матча. Они заплатят штрафы в размере по 20 тысяч евро и пропустят первый матч каталонцев в Лиге чемпионов сезона-2025/26.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:41
Стар и млад....три часа бромонтан жевачкой закусывали....
Hamman
Hamman
вчера в 20:28
Как-то многовато стало негативных новостей про Ямаля. Видимо некому его воспитывать. Парень восходящая звезда, а кидается из крайности в крайность. Если он выбрал своим кумиром Неймара, то это очень неудачный выбор! Неймар это про то как профукать блестящую в перспективе карьеру на карнавалах, вечеринках, за покерным столом. Весело , не спорю, но не красит профессионального спортсмена.
Пример надо брать с Роналду, Месси например - минимум на праздность, максимум на спортивное и интеллектуальное саморазвитие!
Нагуляться и по завершению карьеры можно будет, а то по молодости больше проблем нагуливают...
Futurista
Futurista
вчера в 20:10
Ну Роберт то понятно дембель-ветеран)...а малолетка почему требования офицера допинг-контроля не выполняет?)...совсем не приучен к дисциплине...
112910415
112910415
вчера в 19:42
Нарушил?
Получай наказание!
Capral
Capral
вчера в 19:24
Да, вспоминаю, как конФЛИКт дебоширил в Милане. А еще хочет, чтобы ему руку подавали, на три весёлых буквы не посылали... Редиска.
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 19:20
Обделались легким испугом...
Вещий
Вещий
вчера в 19:09
Отделались легким испугом... главное чтобы больше такого не повторяли.
Vilar
Vilar
вчера в 18:48
Недисциплинированность ветерана, «неподобающее поведение» гл.тренера и его помощника, очень плохой пример, для подающей большие надежды юной звезде. Потом все выясняют, почему и зачем на ДР ямаля карлики? Потому, что развиваются только ноги, а мозги карликовые и пример с некого брать.
