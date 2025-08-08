Ямаля и Левандовского оштрафовали за нарушение антидопинговых правил

1754666587

вчера, 18:23

Комитет УЕФА по этике и дисциплине наказал игроков «Барселоны» и за нарушение антидопинговых правил после ответного полуфинала Лиги чемпионов против миланского «Интера».

Оба футболиста после игры проигнорировали требования офицера допинг-контроля и с огромным опозданием пришли для взятия проб. Каждый из них теперь заплатит штраф в размере 5 тысяч евро.

А вот главный тренер «Барселоны» и его помощник были оштрафованы за «неподобающее поведение» во время матча. Они заплатят штрафы в размере по 20 тысяч евро и пропустят первый матч каталонцев в Лиге чемпионов сезона-2025/26.