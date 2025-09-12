  • Поиск
Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч против «Реала»

вчера, 17:23
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал17:15 Не начался

Российский полузащитник Арсен Захарян вошел в заявку «Реала Сосьедад» на матч четвертого тура чемпионата Испании по футболу против «Реала». Об этом сообщила пресс-служба «Реал Сосьедад».

В текущем сезоне игрок не выходил на поле в официальных матчах.

Захарян присоединился к «Реал Сосьедад» в 2023 году. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в четырех матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Большую часть игр футболист пропустил из-за повреждений.

Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 23:38
Только если во сне
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:37
Ну хоть на Реал посмотрит с лавки, если не 79ё...ся)))т.е. не травмируется
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:15
Зато сыграет с самим Реалом !!!
boris_spartak
boris_spartak
вчера в 19:34
Арсен, возвращайся к Карпину в Динамо. Будешь играть против самого Акрона.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:09
Надеюсь он выйдет на поле и забьет парочку голов
4dar7thjk553
4dar7thjk553
вчера в 18:58
Все баскские травматологи приведены в режим максимальной готовности
br5e8usgp7q2
br5e8usgp7q2
вчера в 18:44
Ну теперь плохо будет Реалу
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:35
Сомневаюсь, что его выпустят даже на несколько минут... Хотя, если будут крупно проигрывать, его попытаются выйти.
максим кузнецов 1
максим кузнецов 1
вчера в 18:30
Всем здравствуйте, а куда делись статьи и блоги?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:13, ред.
Лучше бы он хоть разок на поле попал.

Захарян поди и дорогу то на стадион не знает. В заявку он попал... (facepalm)
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:13
Ну чего - остаётся только посочувствовать Реалу...)
Брулин
Брулин
вчера в 18:11
Главное не дышать сейчас...
