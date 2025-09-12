Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч против «Реала»

1757686995

вчера, 17:23

Российский полузащитник вошел в заявку «Реала Сосьедад» на матч четвертого тура чемпионата Испании по футболу против «Реала». Об этом сообщила пресс-служба «Реал Сосьедад».

В текущем сезоне игрок не выходил на поле в официальных матчах.

Захарян присоединился к «Реал Сосьедад» в 2023 году. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в четырех матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Большую часть игр футболист пропустил из-за повреждений.