Медведев попал в стартовый состав «Амкала» на матч Кубка России

1757596273

вчера, 16:11

Бывший председатель правления петербургского «Зенита» вошел в стартовый состав команды Медиалиги «Амкал» на матч третьего этапа «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу против белгородского «Салюта». Об этом сообщает пресс-служба «Амкала».

Встреча пройдет на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске и начнется в 17:00 мск. Медведев станет самым возрастным участником турнира.

Медведеву 70 лет, с февраля 2019 года он был генеральным директором «Зенита», а в июне 2023 года занял пост председателя правления. За этот период петербургский клуб шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок России.