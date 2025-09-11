  • Поиск
Медведев попал в стартовый состав «Амкала» на матч Кубка России

вчера, 16:11
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Салют (Белгород)СалютМатч завершен

Бывший председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев вошел в стартовый состав команды Медиалиги «Амкал» на матч третьего этапа «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу против белгородского «Салюта». Об этом сообщает пресс-служба «Амкала».

Встреча пройдет на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске и начнется в 17:00 мск. Медведев станет самым возрастным участником турнира.

Медведеву 70 лет, с февраля 2019 года он был генеральным директором «Зенита», а в июне 2023 года занял пост председателя правления. За этот период петербургский клуб шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок России.

Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:18
Только не в свои ворота )))).
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:03
Ну всё - ждём хет-трик...)))
Гость
