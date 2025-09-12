Защитник ЦСКА Лукин рассказал, что долго ждал дебюта за сборную России

1757653021

вчера, 07:57

Защитник ЦСКА отметил, что долго ждал дебюта за сборную России и игра за национальную команду было его мечтой.

Лукин дебютировал за сборную России в гостевом товарищеском матче с командой Катара (4:1), выйдя на замену во втором тайме.

«Если честно, я очень счастлив, не буду скрывать, очень ждал этого дня. Спасибо огромное [главному тренеру сборной России] Валерию Георгиевичу [Карпину], что дал мне этот шанс, — сказал Лукин. — Не минуту, достаточно большое количество времени получил, прочувствовал эту атмосферу».

«Если оценивать дебют, то, конечно, нужно расти, чтобы было больше хороших действий. Я очень рад, что команда победила. Такая маленькая мечта исполнилась, будем двигаться дальше», — добавил Лукин.