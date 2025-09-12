  • Поиск
Защитник ЦСКА Лукин рассказал, что долго ждал дебюта за сборную России

вчера, 07:57

Защитник ЦСКА Матвей Лукин отметил, что долго ждал дебюта за сборную России и игра за национальную команду было его мечтой.

Лукин дебютировал за сборную России в гостевом товарищеском матче с командой Катара (4:1), выйдя на замену во втором тайме.

«Если честно, я очень счастлив, не буду скрывать, очень ждал этого дня. Спасибо огромное [главному тренеру сборной России] Валерию Георгиевичу [Карпину], что дал мне этот шанс, — сказал Лукин. — Не минуту, достаточно большое количество времени получил, прочувствовал эту атмосферу».

«Если оценивать дебют, то, конечно, нужно расти, чтобы было больше хороших действий. Я очень рад, что команда победила. Такая маленькая мечта исполнилась, будем двигаться дальше», — добавил Лукин.

Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:08
Опачки, неужели здравомыслящий футболист попался? А то обычно все мечты современных игроков сводятся к бабкам, тачкам и престижу
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:30
Хорошо, что первая игра прошла без ляпов. Удачных игр в дальнейшем.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:27
Молодец, Лукин, будешь капитаном команды в следующем матче.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:56
Прикажите уволить?
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:51
Говоришь долго ждал дебюта? Теперь всю жизнь будешь обязан Карпину ...
xqhe94ke53de
xqhe94ke53de
вчера в 09:46
Поиграть за сборную мечта любого футболиста
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:37
Главное прогрессировать и тогда будет и дальше вызывать
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:36
Валерию Георгиевичу многие благодарны, он много кому шанс даёт...)
