Александр Медведев заявил о готовности снова сыграть за «Амкал»

вчера, 19:08

Бывший председатель правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев готов еще раз сыграть за медийную команду «Амкал». Об этом он рассказал журналистам.

Медведеву 70 лет, он вышел в стартовом составе «Амкала» на матч третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России против белгородского «Салюта» (2:1) и провел на поле 23 минуты. Он стал самым возрастным участником матча Кубка России. Медведев превзошел достижение Владимира Тумаева, установленное 25 апреля 2005 года (58 лет).

«Куда уж теперь завершать карьеру, надо мировой рекорд побить. Если тренер вызовет, сыграю», — сказал Медведев.

С февраля 2019 года Медведев был генеральным директором «Зенита», а в июне 2023 года занял пост председателя правления и покинул эту должность в августе нынешнего года. За этот период петербургский клуб шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок России. Также Медведев с 2008 по 2014 год был президентом Континентальной хоккейной лиги.

В следующем раунде «Амкал» сыграет с красноярским «Енисеем».

Сп62
Сп62
сегодня в 07:48
Выйти на поле и пробежать трусцой. Так и я могу, хотя гораздо старше его.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:32
Саша вошёл во вкус - подождите скоро он ещё голы начнёт "клепать" (если уж про рекорды заговорил) ...)))
nubom
nubom
вчера в 21:53
А вот интересно, сколько за него Амкал весной выручит?
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:27
Везде про Медведева, а для него это просто развлечение...
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 21:22
Клоун!!!ради рекорда?
Вещий
Вещий
вчера в 20:38
А постарше игроков не нашлось??? ..... выглядит такое даже уже не смешно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:05
МаразЪм крепчал...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:03
Если здоровье позволяет, то удачи !
Гость
