Футболист «Динамо» Тюкавин готовится сыграть против «Спартака» в РПЛ

вчера, 14:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:45 Не начался

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин готовится сыграть в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Матч пройдет на «ВТБ-Арене» в субботу.

«Есть видео, новости, Тюкавин участвовал в двусторонке на сборах. Готовится к игре со „Спартаком“, он выступает в матчах против „Спартака“ отлично, для нас это будет хорошим подспорьем», — сказал Пивоваров.

Тюкавин получил травму крестообразных связок в начале марта в матче РПЛ с «Ростовом», ему провели операцию.

Тюкавину 23 года, он является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне нападающий провел 22 матча в разных турнирах, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи. Всего за «Динамо» Тюкавин провел 151 матч, забил 48 мячей и отдал 29 результативных передач. За сборную России нападающий забил 1 мяч в 6 матчах. В конце мая «Динамо» объявило о продлении контракта с игроком до 2030 года.

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:54
Ден сов его сьест
Гость
