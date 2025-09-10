В «Броук Бойз» сообщили, что Смолов сыграет с «Леон Сатурн» в Кубке России

1757495213

вчера, 12:06

Нападающий сыграет за московскую команду Медиалиги «Броук Бойз» в матче третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России против клуба «Леон Сатурн». Об этом сообщил президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров.

В среду в правоохранительных органах сообщили, что на Смолова завели уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Матч «Броук Бойз» — «Леон Сатурн» пройдет в четверг в Раменском.

«Никаких отмен не было. Да, будет играть», — сказал Егоров.