В «Броук Бойз» сообщили, что Смолов сыграет с «Леон Сатурн» в Кубке России

Нападающий Федор Смолов сыграет за московскую команду Медиалиги «Броук Бойз» в матче третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России против клуба «Леон Сатурн». Об этом сообщил президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров.
В среду в правоохранительных органах сообщили, что на Смолова завели уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Матч «Броук Бойз» — «Леон Сатурн» пройдет в четверг в Раменском.
«Никаких отмен не было. Да, будет играть», — сказал Егоров.
Тот стал чемпионом,сидя в тюрьме,а у Смолова всё может быть наоборот)
Тот стал чемпионом,сидя в тюрьме,а у Смолова всё может быть наоборот)