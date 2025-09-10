  • Поиск
В «Броук Бойз» сообщили, что Смолов сыграет с «Леон Сатурн» в Кубке России

вчера, 12:06
СатурнЛоготип футбольный клуб Сатурн (Раменское)-:-Логотип футбольный клуб БроукБойз (Москва)БроукБойз19:30 Не начался

Нападающий Федор Смолов сыграет за московскую команду Медиалиги «Броук Бойз» в матче третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России против клуба «Леон Сатурн». Об этом сообщил президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров.

В среду в правоохранительных органах сообщили, что на Смолова завели уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Матч «Броук Бойз» — «Леон Сатурн» пройдет в четверг в Раменском.

«Никаких отмен не было. Да, будет играть», — сказал Егоров.

Все комментарии
112910415
вчера в 20:00
Тем более, он единственный, кто правильно питался! )
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:51
Федя будет "зол на весь мир" - ждём "покер"...)))
Брулин
Брулин
вчера в 13:48
До уровня Кокорина не дотянул.
Тот стал чемпионом,сидя в тюрьме,а у Смолова всё может быть наоборот)
Гость
