Смолов выйдет в стартовом составе «БроукБойз» в матче Кубка России

1757605731

вчера, 18:48

Чемпион России в составе «Краснодара» выйдет в стартовом составе московского клуба Медиалиги «БроукБойз» на матч третьего тура Фонбет — Кубка России по футболу против подмосковного «Леон Сатурна». Об этом сообщает пресс-служба «БроукБойз».

В пресс-службе сообщили, что к матчу готовы все игроки, кроме нападающего Сергея Давыдова. Ранее президент клуба Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что 17 игроков команды отравились перед игрой с «Леон Сатурном». В сентябре футболисты «БроукБойз» принимали участие в товарищеском турнире в Краснодаре, после чего появились сообщения об отравлении.

10 сентября в адрес Смолова было открыто уголовное дело, игроку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД , на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

21 августа Смолов провел первый матч за «БроукБойз» в Кубке России против курского «Авангарда» (2:1) и забил один гол. Матч «Леон Сатурна» и «БроукБойз» пройдет в Раменском и начнется в 19:30 мск.