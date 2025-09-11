  • Поиск
Soccer.ru
Россия. Кубок 2025/2026

Смолов выйдет в стартовом составе «БроукБойз» в матче Кубка России

вчера, 18:48
СатурнЛоготип футбольный клуб Сатурн (Раменское)0 : 2Логотип футбольный клуб БроукБойз (Москва)БроукБойзМатч завершен

Чемпион России в составе «Краснодара» Федор Смолов выйдет в стартовом составе московского клуба Медиалиги «БроукБойз» на матч третьего тура Фонбет — Кубка России по футболу против подмосковного «Леон Сатурна». Об этом сообщает пресс-служба «БроукБойз».

В пресс-службе сообщили, что к матчу готовы все игроки, кроме нападающего Сергея Давыдова. Ранее президент клуба Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что 17 игроков команды отравились перед игрой с «Леон Сатурном». В сентябре футболисты «БроукБойз» принимали участие в товарищеском турнире в Краснодаре, после чего появились сообщения об отравлении.

10 сентября в адрес Смолова было открыто уголовное дело, игроку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

21 августа Смолов провел первый матч за «БроукБойз» в Кубке России против курского «Авангарда» (2:1) и забил один гол. Матч «Леон Сатурна» и «БроукБойз» пройдет в Раменском и начнется в 19:30 мск.

Брулин
Брулин
вчера в 20:11
После матча все дружно поедут в кофеманию, Ари пригласит Рому Павлюченко, вспомнят прошлое
112910415
112910415
вчера в 19:32
Что лучше - проблемы с желудком или подпорченная репутация?
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:26
А он хоть тренируется? Без тренировок даже в Медиалиге тяжело играть. Как бы Феденька не начал показывать свой гонор, когда что-то будет не получаться? Всё возможно. А ведь у Смолова были предложения от клубов РПЛ? Он ещё будет жалеть об этом. Мог бы продолжить карьеру и поиграть года два-три в клубе попроще, чем Краснодар. Вон Дзюба играет себе в Акроне и рекорды бьёт. Слишком много у Федора амбиций. Они не совсем, мягко говоря, обоснованы.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:10
Главное чтоб не в наручниках и с сопровождением
Гость
