ЭСК РФС: «Шафеев должен был назначить пенальти в матче ЦСКА — „Краснодар“»

вчера, 19:33

ЭСК РФС признала ошибочным решение судьи не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче РПЛ с ЦСКА .

«Контакт мяча с рукой Виктора Са в собственной штрафной площади является наказуемым. Рука защитника неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. Судье на поле было трудно увидеть детали этого эпизода, в связи с чем VAR был обязан определить контакт мяча с рукой и пригласить судью к монитору для оценки игровой ситуации», — говорится в заявлении РФС .