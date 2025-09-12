ЭСК РФС: «Шафеев должен был назначить пенальти в матче ЦСКА — „Краснодар“»

ЭСК РФС признала ошибочным решение судьи Рафаэля Шафеева не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче РПЛ с ЦСКА.
«Контакт мяча с рукой Виктора Са в собственной штрафной площади является наказуемым. Рука защитника неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. Судье на поле было трудно увидеть детали этого эпизода, в связи с чем VAR был обязан определить контакт мяча с рукой и пригласить судью к монитору для оценки игровой ситуации», — говорится в заявлении РФС.
Кроме того, ЭСК РФС постановила, что Шафеев верно не удалил Жоао Виктора на 20‑й минуте и правильно показал красную карточку Джону Кордобе на 56‑й минуте.
Есть повод задуматься.
Есть повод задуматься.