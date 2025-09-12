  • Поиск
ЭСК РФС: «Шафеев должен был назначить пенальти в матче ЦСКА — „Краснодар“»

вчера, 19:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

ЭСК РФС признала ошибочным решение судьи Рафаэля Шафеева не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче РПЛ с ЦСКА.

«Контакт мяча с рукой Виктора Са в собственной штрафной площади является наказуемым. Рука защитника неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. Судье на поле было трудно увидеть детали этого эпизода, в связи с чем VAR был обязан определить контакт мяча с рукой и пригласить судью к монитору для оценки игровой ситуации», — говорится в заявлении РФС.

Кроме того, ЭСК РФС постановила, что Шафеев верно не удалил Жоао Виктора на 20‑й минуте и правильно показал красную карточку Джону Кордобе на 56‑й минуте.

Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 02:37, ред.
В матче с Динамо не удалили вратаря динамовцев и не назначили пенальти. В матче с Краснодаром не дали пенальти. Кстати, не вижу тут объяснений по отмененному чистому голу. Не удивительно, что их нет. Ведь это объясрить невозможно. С Зенитом явно пенальти за касание, которое не могло сбить игрока.... Не многовато-ли совпадений?
Futurista
Futurista
вчера в 22:48
"Рука защитника неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь"...
112910415
112910415
вчера в 21:16
Грусть-печаль
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:15
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 21:07
    Столько ошибок и все в пользу Быков.
    Есть повод задуматься.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 21:00
    Ну круто, постановили, а дальше что? Кто будет отвечать за ошибки результативные? Чот я не понял, какое-то незаконченное постановление, просится приговорная часть как в суде
    Сп62
    Сп62 ответ CCCP1922 (раскрыть)
    вчера в 20:52
    "Хотели, как лучше, а получили, как всегда." В.С.Ч.
    Муравьед
    Муравьед ответ CCCP1922 (раскрыть)
    вчера в 20:41
    Такой VAR точно не способствует справедливому результату матча.
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 20:38
    Ну и зачем этот ВАР нужен?? Футбол консервативный вид спорта, не нужны ему такие революции.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 20:35
    По всем трем моментам ЭСК занял нашу сторону. Жаль, что практической пользы от этого ноль только.
    Муравьед
    Муравьед
    вчера в 20:34
    Судьи обеспечили нужный результат матча ЦСКА-Краснодар в пользу команды с повторным юбилеем.
    Red blu
    Red blu
    вчера в 20:28
    У ЦСКА украли победу, это было ясно сразу.
    Robert Adeykin
    Robert Adeykin
    вчера в 20:17
    Уроды сливают Краснодар а то что обезьяна Акинфеев бегал провоцируя Кордобу ничего не будет плюс пенку в ворота ЦСКА тоже за игру рукой надо ставить было но никто будто эпизод не увидели и гол Кисляка отменить надо было там мяч за лицевую ушёл.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 20:16
    Жаль нет оценки арбитру - ну очень был не уверенным в том матче...
    Звонкий пони
    Звонкий пони
    вчера в 19:47
    ну вот и разобрались.
