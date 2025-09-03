КДК РФС оштрафовал «Спартак» за скандирования болельщиков в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за скандирования болельщиков в адрес судьи на матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Спартак» дома обыграл «Сочи» со счетом 2:1.
«По матчу „Спартак“ — „Сочи“ рассмотрели задержку выхода на две минуты перед началом команды хозяев, штраф 20 тыс. рублей. Болельщики „Спартака“ скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.
"«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
«Спартак» договорился о переходах сразу двух центральных защитников.
Красно-белые согласовали трансфер не только Александра Джику из «Фенербахче», но и Кристофера Ву из «Ренна», сообщает инсайдер Иван Карпов.
Оба футболиста могут сыграть в схеме как с двумя, так и с тремя центральными защитниками."
Как я понял, на этого Ву кто-то давно из Спартака "запал".
Да и цена, по-моему, невысокая, и годков ему всего 23...
Опять же - "инсайдер Иван Карпов"...))
