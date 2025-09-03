  • Поиск
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за скандирования болельщиков в адрес судьи

вчера, 14:25

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за скандирования болельщиков в адрес судьи на матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Спартак» дома обыграл «Сочи» со счетом 2:1.

«По матчу „Спартак“ — „Сочи“ рассмотрели задержку выхода на две минуты перед началом команды хозяев, штраф 20 тыс. рублей. Болельщики „Спартака“ скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:09
Ну и где же ваш хвалёный FAN ID ???. 😆😆😆
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:21
Наши умеют отличиться, его на руках надо носить после таких подарков на симуляциях наших бездарей
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:08
Вот ещё о Спартаке:

"«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)

«Спартак» договорился о переходах сразу двух центральных защитников.
Красно-белые согласовали трансфер не только Александра Джику из «Фенербахче», но и Кристофера Ву из «Ренна», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Оба футболиста могут сыграть в схеме как с двумя, так и с тремя центральными защитниками."

Как я понял, на этого Ву кто-то давно из Спартака "запал".
Да и цена, по-моему, невысокая, и годков ему всего 23...

Опять же - "инсайдер Иван Карпов"...))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:49, ред.
Нашли кого оскорблять, оскорблять по этому матчу и по всем остальным тоже можно только руководство и тренера. А судья им помог в этот раз, мог ведь и не ставить столько пенок запросто
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:41
Правильное решение,следить надо за порядком.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:00, ред.
КДК то, КДК это... Сколько работы у Григорянца, - ни один армян столько не пашет!!!
b5mp7nth6fac
b5mp7nth6fac
вчера в 14:45, ред.
Судья, можно сказать, подарил спартаку победу, тянул время матча и назначил левый пенальти на последних секундах, а они его....
Гость
