КДК РФС оштрафовал «Спартак» за скандирования болельщиков в адрес судьи

1756898700

вчера, 14:25

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оштрафовал московский «Спартак» за скандирования болельщиков в адрес судьи на матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с «Сочи». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Спартак» дома обыграл «Сочи» со счетом 2:1.

«По матчу „Спартак“ — „Сочи“ рассмотрели задержку выхода на две минуты перед началом команды хозяев, штраф 20 тыс. рублей. Болельщики „Спартака“ скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.