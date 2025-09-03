КДК РФС не стал штрафовать «Динамо» из Махачкалы за черную кошку на поле

1756898320

вчера, 14:18

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сделал замечание махачкалинскому «Динамо» за выбегание черной кошки на поле во время матча седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с московским «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

31 августа махачкалинское «Динамо» дома обыграло московское «Динамо» со счетом 1:0.

«За появление на поле животного в матче с московским „Динамо“ футбольному клубу „Динамо“ из Махачкалы вынесено замечание», — сказал Григорьянц.