КДК РФС не стал штрафовать «Динамо» из Махачкалы за черную кошку на поле

вчера, 14:18

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) сделал замечание махачкалинскому «Динамо» за выбегание черной кошки на поле во время матча седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

31 августа махачкалинское «Динамо» дома обыграло московское «Динамо» со счетом 1:0.

«За появление на поле животного в матче с московским „Динамо“ футбольному клубу „Динамо“ из Махачкалы вынесено замечание», — сказал Григорьянц.

Vilar
Vilar
вчера в 22:39
Гламурная болонка не догнала чёрную кошку - результат известен, стареет.
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:11
Черная кошка перебежала дорогу белому пуделю - результат этого казуса все знают))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:44
Так вот кто виноват в поражении Динамо Москвы. Недаром черная кошка дурной знак))
4увак
4увак
вчера в 15:24
В заголовке написано что не стал штрафовать, а в самой новости написали что оштрафовал таки))) Вы уж определитесь)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:58
Ну и правильно чёрная кошка болела за москвичей )))).
Гость
