КДК РФС не стал штрафовать «Динамо» из Махачкалы за черную кошку на поле

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) сделал замечание махачкалинскому «Динамо» за выбегание черной кошки на поле во время матча седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
31 августа махачкалинское «Динамо» дома обыграло московское «Динамо» со счетом 1:0.
«За появление на поле животного в матче с московским „Динамо“ футбольному клубу „Динамо“ из Махачкалы вынесено замечание», — сказал Григорьянц.