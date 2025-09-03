КДК РФС отложил решение по красной карточке Кордобы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по красной карточке нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА позднее. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась со счетом 1:1. Кордоба забил гол и получил красную карточку.
«До возобновления игр РПЛ будет заключение, как только оно будет, тут же рассмотрим этот вопрос», — сказал Григорьянц.
Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов. После игры колумбиец заявил о желании покинуть чемпионат России из-за несправедливости со стороны судей.
Армейцы мне в комментариях к игре втирали, что я слепой и что он не в мяч ударил, а по шарам. А я написал один в один то же самое, что и КДК. Я слепой, ладно. Но тут получается КДК тоже слепы, ведь там же "ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику". А споров то было. И даже ошибку не признали
Но это ладно. Здесь я бы хотел понять, предоставили ли Мусаеву доступ к записи переговоров ВАР и судей в поле, о чем он заявлял в послематчевой пресс-конференции. И надо четко понять, звали ли Шафеева смотреть эпизод с удалением или он сам принял решение. То есть была ли это ошибка ВАР или это ошибка Шафеева. И разобраться надо с виновным не так, как после первого тура Спартак - Динамо Мхч, где Казарцева объявили невиновным, но отстранили за ошибки. Нужно указать виноватого явно и четко, иначе никто не будет доволен заметанием пыли под ковер. Давать ли взыскание за симуляцию Мойзесу? Да мне буква Ю вообще, матч закончился и до ответной встречи он мне не интересен. Но нельзя его делать козлом отпущения, здесь виновником могут быть Шафеев И/ИЛИ ВАР. А если карточку Кордобе не отменят, это будет позор
Армейцы мне в комментариях к игре втирали, что я слепой и что он не в мяч ударил, а по шарам. А я написал один в один то же самое, что и КДК. Я слепой, ладно. Но тут получается КДК тоже слепы, ведь там же "ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику". А споров то было. И даже ошибку не признали
Но это ладно. Здесь я бы хотел понять, предоставили ли Мусаеву доступ к записи переговоров ВАР и судей в поле, о чем он заявлял в послематчевой пресс-конференции. И надо четко понять, звали ли Шафеева смотреть эпизод с удалением или он сам принял решение. То есть была ли это ошибка ВАР или это ошибка Шафеева. И разобраться надо с виновным не так, как после первого тура Спартак - Динамо Мхч, где Казарцева объявили невиновным, но отстранили за ошибки. Нужно указать виноватого явно и четко, иначе никто не будет доволен заметанием пыли под ковер. Давать ли взыскание за симуляцию Мойзесу? Да мне буква Ю вообще, матч закончился и до ответной встречи он мне не интересен. Но нельзя его делать козлом отпущения, здесь виновником могут быть Шафеев И/ИЛИ ВАР. А если карточку Кордобе не отменят, это будет позор
А там уже видно будет или решение подскажут от куда то сверху...)))
А там уже видно будет или решение подскажут от куда то сверху...)))