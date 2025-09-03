КДК РФС отложил решение по красной карточке Кордобы

1756898181

вчера, 14:16

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) примет решение по красной карточке нападающего «Краснодара» в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с ЦСКА позднее. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась со счетом 1:1. Кордоба забил гол и получил красную карточку.

«До возобновления игр РПЛ будет заключение, как только оно будет, тут же рассмотрим этот вопрос», — сказал Григорьянц.