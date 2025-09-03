  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

КДК РФС отложил решение по красной карточке Кордобы

вчера, 14:16

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по красной карточке нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА позднее. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась со счетом 1:1. Кордоба забил гол и получил красную карточку.

«До возобновления игр РПЛ будет заключение, как только оно будет, тут же рассмотрим этот вопрос», — сказал Григорьянц.

Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов. После игры колумбиец заявил о желании покинуть чемпионат России из-за несправедливости со стороны судей.

Подписывайся в ВК
Все новости
КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к Морено
Вчера, 14:15
КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Сочи» Морено после игры со «Спартаком»
01 сентября
КДК РФС рассмотрит удаление футболиста «Краснодара» Кордобы в матче с ЦСКА
01 сентября
КДК РФС рассмотрит удаления игроков «Ахмата» в игре против «Оренбурга»
25 августа
КДК РФС рассмотрит слова Морено о судействе после матча с «Краснодаром»
18 августа
КДК РФС оштрафует «Спартак» за неявку Станковича на пресс-конференцию
18 августа
 
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 09:18
Для TheBoLt

В протокол игры внесена такая запись, поясняющая причину решения судьи: «Агрессивное поведение. Удар соперника ногой в руку».
cska1948
cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 09:14
А общая установка на судейство данного сезона очень простая: Зенит должен отпраздновать столетний юбилей в ранге чемпиона. Вам всЁ понятно? Вот идите и исполняйте! Вот и исполняют кто как может.
Шуня771
Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:08, ред.
Привет дядя Вова!)

Вы об очень серьёзных вещах глаголите, а судейство...., по общей установке....)
cska1948
cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 09:03
Олег, утро доброе! Насчёт того что "калибр не тот" я бы не сказал. А перенести столетний юбилей ты думаешь без его согласия решили? А разрешение на выдачу российских паспортов бразильцам Путин тоже без вмешательства Миллера давал?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 22:58
В большинстве комментариев пишут о ,,ошибке" судей ,как ВАР и в поле.
Я думаю, что это не так. Думаю, что это просто коррупция!
Клубы на старте захотели получить гандикап в гонке любой ценой.
Ошибки ведь в каких матчах, присмотритесь...
Но об этом как и кто сказать посмеет ? Никто, ибо самоубийц нет.
Вот и будем ещё долго мыкатьсяспорить и получать скандалы.
Поверьте, то ли ещё будет!!!
Vilar
Vilar
вчера в 22:47
КДК РФС взял паузу в ожидании, вдруг Кордоба покинет чемпионат России, вздохнут и скажут: нет тела, нет дела)))
Шуня771
Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:34
Привет Володя!
Свою точку зрения мну изложил в предыдущем посте.
Я не думаю, что Миллер будет мараться об эти недоразумения, не тот калибр.
Шуня771
Шуня771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:32
Согласен.

Скорее всего аудиторская фемида видит косяк судейской бригады и конкретный и сомнений нет..
Но как выходить из этой ситуации?
Признать очевидные ошибки собратьев - это честь мундира, а она должна у них быть по чистоте чище котовых яиц!)
Выход один, посмотреть как будет дальше шуметь "общественность", Мусаеву пообещать.... и СПУСТИТЬ ВСЁ ЭТО НА ТОРМОЗАХ, можно "ручником"!)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:23
А теперь по делу. Где-то кто-то видел формулировку "Агрессия"? В официальном заявлении КДК фигурирует только "Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку". Никакой агрессии там не фигурирует. Если судья удалил за агрессию, то прямо и скажите. Вопросов бы не было
cska1948
cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 19:38
Олег, привет! Вся закавыка в том, что Миллер в Китае, а без него РФС не решается поставить запятую в извечном: "Казнить нельзя помиловать". Вот приедет барин, барин нас рассудит. Ведь в 9-м туре Зениту играть с Краснодаром.
cska1948
cska1948
вчера в 19:25
Для TheBoLt
«Кордоба шeл прямой ногой и попал в руку Мойзесу – он это и показывал. ВАР тут вмешаться не мог – это 100%, все критерии на красную соблюдены.

Подсказал Шафееву, наверное, первый ассистент. А вот кипиш, который начался, – это некрасиво, надо было быстрее всe решать.

Для чего Кордоба так делал – надо спросить у него. Это только его проблемы.

Проблемы судьи – очень долго всe это длилось, решил удалять – удаляй сразу», – сказал бывший судья И.Федотов.

От себя добавлю, что КК Кордобы не отменят, а дадут дискву не менее чем на две игры. Почему две игры? А вы посмотрите с кем Краснодар играет в 9-м туре и всё поймёте.
Варвар7
Варвар7 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 18:11
Добрый день. Возможно отложили решение ещё и по тому , что этот эпизод вышел довольно резонансным , как и последующие за ним заявление Кордобы . Наши бюрократы ведут себя по всем канонам своего жанра и заняли выжидательную позицию , ведь принять решение по этой красной карточке если Джон допустим покинет чемпионат или наоборот передумает и останется , как говорят - две большие разницы.
А там уже видно будет или решение подскажут от куда то сверху...)))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:59
"Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку."

Армейцы мне в комментариях к игре втирали, что я слепой и что он не в мяч ударил, а по шарам. А я написал один в один то же самое, что и КДК. Я слепой, ладно. Но тут получается КДК тоже слепы, ведь там же "ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику". А споров то было. И даже ошибку не признали

Но это ладно. Здесь я бы хотел понять, предоставили ли Мусаеву доступ к записи переговоров ВАР и судей в поле, о чем он заявлял в послематчевой пресс-конференции. И надо четко понять, звали ли Шафеева смотреть эпизод с удалением или он сам принял решение. То есть была ли это ошибка ВАР или это ошибка Шафеева. И разобраться надо с виновным не так, как после первого тура Спартак - Динамо Мхч, где Казарцева объявили невиновным, но отстранили за ошибки. Нужно указать виноватого явно и четко, иначе никто не будет доволен заметанием пыли под ковер. Давать ли взыскание за симуляцию Мойзесу? Да мне буква Ю вообще, матч закончился и до ответной встречи он мне не интересен. Но нельзя его делать козлом отпущения, здесь виновником могут быть Шафеев И/ИЛИ ВАР. А если карточку Кордобе не отменят, это будет позор
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:54, ред.
Затягивание рассмотрения вопроса сразу вызывает я думаю у многих сомнение и вопросы , а кому это нужно....
Инфа для размышления ...девятый тур краснодар-зенит...)
Сп62
Сп62
вчера в 17:45
КДК будет ждать соответствующих указаний от нужных людей и тогда выдадут заключение. Другой причины в затягивании решения я не вижу.
Брулин
Брулин
вчера в 16:43
В Мойзеса за провокации и симуляции тоже накажут тогда? Ведь правда?
lotsman
lotsman
вчера в 16:42
Игру не видел, но нашёл в интернете повтор и понял почему Кордоба так негодовал.)
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:24, ред.
СССР прав! Кдс переработался, бедняжка!
Шуня771
Шуня771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:11
Поскольку это бюрократизм, а он тоже может быть "форменным".
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 15:38
А сколь форменное это издевательство?
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 15:38
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
    вчера в 15:36
    Переживают за свои теплые места?
    Limonov
    Limonov
    вчера в 15:29
    Работнички мать вашу,стыдоба
    Шуня771
    Шуня771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 15:23
    Доброго дня!

    А как понимать?
    Не вагон же с углем надо разгрузить, а рассмотреть эпизод.
    Или я что то не знаю?
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 15:22
    Издевательство над здравым смыслом?
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 15:21
    После инцидента завязалась потасовка? Разве это потасовка, когда несколько бройлерных куриц скачут друг перед другом и машут крыльями, повторяя: – "А ты, кто такой"? В игре иногда становится просто стыдно за игроков, которые при любом контакте, даже если его реально и не было, сразу падают и валяются на траве по часу. Представляю, если в такого героя попадут шайбой... А ведь многие футболисты раньше зимой играли в хоккей. Да, были люди в наше время...
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 15:21
    Это издевательство.
    Ержан Узакбаев
    Ержан Узакбаев
    вчера в 14:49
    Сейчас Зенит подключится, чтобы дисквалификацию продлить на 2 матча
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     