КДК в ближайшее время может снова рассмотреть дело Писарского

1757583589

вчера, 12:39

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( РФС ) может в ближайшее время вновь рассмотреть ситуацию с футболистом . Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) Максим Митрофанов.

«Сейчас в ходе рассмотрения первого дела департаментом защиты игры были вскрыты обстоятельства. Будет передана информация КДК , когда Писарский ставил. Думаю, в ближайшее время КДК РФС рассмотрит эту историю снова», — сказал Митрофанов.

Ранее Писарский обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой инициировать служебное расследование в отношении главы комитета РФС по этике Андрея Стукалова в связи с нарушением регламента РФС по этике.

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно. Нападающий принадлежал самарским «Крыльям Советов», но выступал за «Сочи» на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за «Сочи» Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир — Российской премьер-лиге с «Пари Нижний Новгород» перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход «Сочи» в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.