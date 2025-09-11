  • Поиск
КДК в ближайшее время может снова рассмотреть дело Писарского

вчера, 12:39

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) может в ближайшее время вновь рассмотреть ситуацию с футболистом Владимиром Писарским. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Сейчас в ходе рассмотрения первого дела департаментом защиты игры были вскрыты обстоятельства. Будет передана информация КДК, когда Писарский ставил. Думаю, в ближайшее время КДК РФС рассмотрит эту историю снова», — сказал Митрофанов.

Ранее Писарский обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой инициировать служебное расследование в отношении главы комитета РФС по этике Андрея Стукалова в связи с нарушением регламента РФС по этике.

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно. Нападающий принадлежал самарским «Крыльям Советов», но выступал за «Сочи» на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за «Сочи» Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир — Российской премьер-лиге с «Пари Нижний Новгород» перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход «Сочи» в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.

7 августа стало известно, что РФС отклонил апелляцию Писарского по делу о ставках. Юрист футболиста Антон Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что Писарский намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд. Регламент РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами.

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:13
В каком жанре?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:02
Не иначе кто то очень влиятельный написал покровительственное Письмо в защиту Писарского..)
vn3yvyebtv6c
vn3yvyebtv6c
вчера в 13:44
Да не он это был! В него в тот день ненадолго вселился Сычевой и натворил делов!
112910415
112910415
вчера в 13:09
нам тоже свой сериал нужен !
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:03, ред.
Писарский? А я говорил, что мы ещё долго будем слышать эту фамилию. Человек не прославился футбольными подвигами.. Он стал известен тем, что уже длительное время напрягает РФС и, видимо, достиг какого-то успеха. Вероятно, сейчас Писарский достал из рукава козыри. Не удивлюсь, если все закончится извинениями и солидной денежной компенсацией. РФС ничего не умеет - ни воровать, ни караулить. Но это слишком спорно..
