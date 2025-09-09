КДК РФС 11 сентября рассмотрит удаление Кордобы в матче с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 11 сентября рассмотрит удаление нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась со счетом 1:1. КДК РФС не смог рассмотреть удаление и его возможную отмену, так как решения экспертно-судейской комиссии РФС на тот момент еще не было.
«В четверг рассмотрим удаление Кордобы в матче с ЦСКА. Также рассмотрим заявление „Краснодара“ по отмене красной карточки. Заседание пройдет по ВКС», — сказал Григорьянц.
Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов. После игры колумбиец заявил о желании покинуть чемпионат России из-за несправедливости со стороны судей.
Зато катался Мозес по газону знатно, схватившись с криками за причинное место. А вокруг прыгали Акинфеев с компанией с дикими криками и агрессивным поведением.
Послезавтра - продолжение банкета.
Зато катался Мозес по газону знатно, схватившись с криками за причинное место. А вокруг прыгали Акинфеев с компанией с дикими криками и агрессивным поведением.
Послезавтра - продолжение банкета.
Еще раз пересмотрел видео - пострадавший Кордоба начал бить по мячу до свистка. Свисток заглох, когда Мозес уже валялся в театре в обнимку за одно место
Еще раз пересмотрел видео - пострадавший Кордоба начал бить по мячу до свистка. Свисток заглох, когда Мозес уже валялся в театре в обнимку за одно место