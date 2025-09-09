  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

КДК РФС 11 сентября рассмотрит удаление Кордобы в матче с ЦСКА

вчера, 14:44

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 11 сентября рассмотрит удаление нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась со счетом 1:1. КДК РФС не смог рассмотреть удаление и его возможную отмену, так как решения экспертно-судейской комиссии РФС на тот момент еще не было.

«В четверг рассмотрим удаление Кордобы в матче с ЦСКА. Также рассмотрим заявление „Краснодара“ по отмене красной карточки. Заседание пройдет по ВКС», — сказал Григорьянц.

Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов. После игры колумбиец заявил о желании покинуть чемпионат России из-за несправедливости со стороны судей.

Подписывайся в ВК
Все новости
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за скандирования болельщиков в адрес судьи
03 сентября
КДК РФС не стал штрафовать «Динамо» из Махачкалы за черную кошку на поле
03 сентября
КДК РФС отложил решение по красной карточке Кордобы
03 сентября
КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к Морено
03 сентября
КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Сочи» Морено после игры со «Спартаком»
01 сентября
КДК РФС рассмотрит удаление футболиста «Краснодара» Кордобы в матче с ЦСКА
01 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 20:29
Кому он нагрубил? Мойзесу?
cska1948
cska1948 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 20:27
В том, что Кордоба будет наказан сомнений нет. Вопрос, который без Миллера не могли решить, будет Кордоба играть против Зенита или не будет.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:21
Хам и грубиян должен быть наказан по справедливости.
-Хостинский-
-Хостинский- ответ Александр Лобарёв 1 (раскрыть)
вчера в 19:48
О чем ты ? Он руки в стороны развел , не с кем не спорил , не пытался даже , так как он понимал что ничего не нарушил .И был уверен что ВАР все видел . Он сыграл в мяч , после даже касания не было в игрока . Но после красной естественно возмущался несправедливым решением и тут его понять можно
Genezis
Genezis
вчера в 19:38
Кордоба удален по делу! И чтобы не писали, не дотронулся, до или после свистка! Одно то что он задрал ногу в прыжке до головы соперника это опасная игра, так же как и подкат сзади с возможностью нанесения серьезной травмы! И все его дальнейшее поведение после удаления было направлено на попытку спровоцировать конфликт! Чистый провокатор! Его слова о возможности покинуть Россию вообще не поддаются пониманию и порядочности! КДК только за это должен выписать ему билет в Колумбию, , причем на проезд до Гавра, а там пусть хоть вплавь добираеся
Александр Лобарёв 1
Александр Лобарёв 1
вчера в 19:37
По факту карточка на поведение... Попал не попал ногой, это дело десятое, вопрос зачем махать ногами в чужой штрафной, а потом так себя вести?
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 19:21
За хамское поведение надо наказывать.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 19:02, ред.
Почему-то все забывают, что Мойзес был первый на мяче и успел сыграть его, сделав по нему удар. Для чего Кордоба задрал свою конечность на уровень груди Мойзеса? В футболе поле и мяч расположены на уровне груди игроков? Или может в футболе на мяч не действуют законы физики и он не опускается на поле? И опасная игра была и агрессия. Все по делу.
TheBoLt
TheBoLt ответ valeron4321 (раскрыть)
вчера в 18:02
Кстати, Акинфеев был очень агрессивен. Даже махнул кулаком в сторону Кордобы. Зато он по блату не был наказан. Да, Джон не хотел покидать поле, но это же не повод переходить все границы
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:13
Дядя Вова будет против, я думаю. Или как его там?
valeron4321
valeron4321
вчера в 16:49, ред.
Странные утверждение у КДК РФС, что нападающий ударил по мячу после свистка - может быть они не смотрели матч. Может быть им до такой степени все равно.
Еще раз пересмотрел видео - пострадавший Кордоба начал бить по мячу до свистка. Свисток заглох, когда Мозес уже валялся в театре в обнимку за одно место
valeron4321
valeron4321
вчера в 16:43, ред.
Ни один повтор в 4к разрешении не показал удар по руке Мозеса, тем более касания по другим частям тела в помине не могло быть. Ни одной фотографии в соцсетях с "повреждениями".
Зато катался Мозес по газону знатно, схватившись с криками за причинное место. А вокруг прыгали Акинфеев с компанией с дикими криками и агрессивным поведением.
Послезавтра - продолжение банкета.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:35
Многие хотят чтоб Кордоба получил длительную дискву. Так обескровит одного из фаворитов на чемпионств. Теория заговора, часть вторая)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:52
Такое решение не устроит зенит...) , так как через тур они играют с краснодаром...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:33
Опасная игра была, Лучшее это замена КК на ЖК.))).
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:22
Красную карточку надо отменить. Я думаю, что такое решение всех устроит, иначе у Краснодара возникнут вопросы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 