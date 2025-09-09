КДК РФС 11 сентября рассмотрит удаление Кордобы в матче с ЦСКА

1757418280

вчера, 14:44

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) 11 сентября рассмотрит удаление нападающего «Краснодара» в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с ЦСКА . Об этом сообщил глава комитета .

Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась со счетом 1:1. КДК РФС не смог рассмотреть удаление и его возможную отмену, так как решения экспертно-судейской комиссии РФС на тот момент еще не было.

«В четверг рассмотрим удаление Кордобы в матче с ЦСКА . Также рассмотрим заявление „Краснодара“ по отмене красной карточки. Заседание пройдет по ВКС», — сказал Григорьянц.