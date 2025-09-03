КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к Морено

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал бывшего главного тренера «Сочи» Роберта Морено на один матч по итогам игры седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча прошла 30 августа в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Морено получил красную карточку после финального свистка за споры с арбитром. Ранее специалист получал штраф за критику судейства.
«КДК принял решение не применять дополнительную дисквалификацию к Морено, кроме автоматической. Он не выражался ненормативной лексикой. Была только конфронтация с арбитром. Принял участие юрист клуба „Сочи“, сказал, что идет процесс расторжение контракта с Морено», — сообщил Григорьянц.
2 сентября Морено расторг контракт с «Сочи» по обоюдному согласию.