1756898155

вчера, 14:15

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал бывшего главного тренера «Сочи» на один матч по итогам игры седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Спартака». Об этом журналистам сообщил глава комитета .

Встреча прошла 30 августа в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Морено получил красную карточку после финального свистка за споры с арбитром. Ранее специалист получал штраф за критику судейства.

« КДК принял решение не применять дополнительную дисквалификацию к Морено, кроме автоматической. Он не выражался ненормативной лексикой. Была только конфронтация с арбитром. Принял участие юрист клуба „Сочи“, сказал, что идет процесс расторжение контракта с Морено», — сообщил Григорьянц.

2 сентября Морено расторг контракт с «Сочи» по обоюдному согласию.