Дзюба готовится к матчу против «Сочи»

Форвард Артем Дзюба, пропустивший последние игры в РПЛ из-за травмы, готовится к матчу с «Сочи» вместе с командой, вопрос с его участием решат в день поединка.
Об этом сообщили в пресс-службе «Акрона»:
Дзюба получил мышечное повреждение на игре в Саранске из‑за особенностей покрытия. Сейчас форвард работает с командой. Ближе к матчу тренерский штаб решит, в какой степени сможет рассчитывать как на него, так и на любого другого игрока команды.
Не только поздороваться, но статистику по результативности улучшить. :))
а про Артёмушку ни слова! С возвращеницем ,снайпер №1....!!!
С "Сочи" можно минут на 10-сят выйти,поздороваться!!!
