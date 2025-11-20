Top.Mail.Ru
 
 
 
Дзюба готовится к матчу против «Сочи»

вчера, 19:21
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи17:00 Не начался

Форвард Артем Дзюба, пропустивший последние игры в РПЛ из-за травмы, готовится к матчу с «Сочи» вместе с командой, вопрос с его участием решат в день поединка.

Об этом сообщили в пресс-службе «Акрона»:

Дзюба получил мышечное повреждение на игре в Саранске из‑за особенностей покрытия. Сейчас форвард работает с командой. Ближе к матчу тренерский штаб решит, в какой степени сможет рассчитывать как на него, так и на любого другого игрока команды.

Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:16
Дзюба может помочь команде !
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:08
Ну все смотрю Сочи Артемке на растерзание отдали)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:01
Ну что же..... пусть покажет себя, а то стали уже забывать пор него...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:58
Без Дзюбы Акрон побеждает... У Сочи обязаны выиграть, хоть с Артёмом, хоть без него — нельзя терять очки в матчах с аутсайдерами. Ветеран отдохнул, теперь можно и в футбол поиграть. Нападающий должен забивать голы, а Сочи хорошо для этого подходит. Желаю Артёму подтвердить статус бомбардира и забить!!!
stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:51
Доброго Здоровья, shur!
Не только поздороваться, но статистику по результативности улучшить. :))
shur
shur
вчера в 19:25
...вот ребятушки новость! А то про стыковые,про Трампа, про дерби,
а про Артёмушку ни слова! С возвращеницем ,снайпер №1....!!!
С "Сочи" можно минут на 10-сят выйти,поздороваться!!!
