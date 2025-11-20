Top.Mail.Ru
 
 
 
Экс-хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо завершил карьеру

вчера, 22:29

Бывший футболист «Манчестер Сити» Фернандиньо объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет.

Последней командой бразильца стал «Атлетико Паранаэнсе», где он играл с 2022 по 2024 год.

В составе «Ман Сити» Фернандиньо выступал с 2013 по 2022 год. Также в Европе хавбек играл за украинский «Шахтер» с 2005 по 2013 год.

За сборную Бразилии Фернандиньо отыграл 53 матча и забил 2 гола.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:36
шикарный игрок!!!
один из лучших в первом составе Гвардиолы в МанСити.
с уходом Давида Сильвы капитан команды.
Гость
