Экс-хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо завершил карьеру

1763666983

вчера, 22:29

Бывший футболист «Манчестер Сити» объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет.

Последней командой бразильца стал «Атлетико Паранаэнсе», где он играл с 2022 по 2024 год.

В составе «Ман Сити» Фернандиньо выступал с 2013 по 2022 год. Также в Европе хавбек играл за украинский «Шахтер» с 2005 по 2013 год.

За сборную Бразилии Фернандиньо отыграл 53 матча и забил 2 гола.