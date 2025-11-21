Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияФранция. Лига 1 2025/2026

Массовая потасовка произошла в матче чемпионата Франции

вчера, 23:34
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца1 : 5Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Массовая потасовка произошла во время матча 13-го тура чемпионата Франции по футболу между «Ниццей» и «Марселем». Встреча проходит в Ницце.

Инцидент случился после второго гола «Марселя», который был забит на 33-й минуте. Счет стал 2:0. В потасовке приняли участие несколько игроков, находящихся на поле, а также запасные. В ее результате желтые карточки получили вратарь «Марселя» Херонимо Рулли и защитник «Ниццы» Али Абди, оставшиеся на скамейке запасных.

После 12 туров «Марсель» набрал 25 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата. «Ницца» с 17 очками располагается на 9-й строчке.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: Скриншот Лиги 1+
В «Рубине» отреагировали на инцидент с 11-летней футболисткой
16 ноября
Сборная Беларуси не смогла вовремя вылететь в Данию на матч отбора на ЧМ
14 ноября
Автобус с болельщиками «Барселоны» загорелся в Бельгии
05 ноября
ОфициальноТренер сербского футбольного клуба «Раднички 1923» умер во время матча
03 ноября
Болельщик «Реала» умер после незабитого Мбаппе пенальти в игре с «Барсой»
01 ноября
Судья пострадал от брошенного с трибун предмета в матче Кубка Лиги Англии
29 октября
 
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 01:17
Марсель в гостях разгромном огорчил курортников, конечно тем стало обидно, вот и подрались немного
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:22
Массовая потасовка и только 2 жёлтые карточки? Странно
r3g3e4mecczs
r3g3e4mecczs
сегодня в 00:14, ред.
Никакой потасовки не было. Выбежали, поговорили и разошлись. Очевидно, матч не смотрели.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 