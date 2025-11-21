Массовая потасовка произошла в матче чемпионата Франции

1763757264

вчера, 23:34

Массовая потасовка произошла во время матча 13-го тура чемпионата Франции по футболу между «Ниццей» и «Марселем». Встреча проходит в Ницце.

Инцидент случился после второго гола «Марселя», который был забит на 33-й минуте. Счет стал 2:0. В потасовке приняли участие несколько игроков, находящихся на поле, а также запасные. В ее результате желтые карточки получили вратарь «Марселя» Херонимо Рулли и защитник «Ниццы» Али Абди, оставшиеся на скамейке запасных.

После 12 туров «Марсель» набрал 25 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата. «Ницца» с 17 очками располагается на 9-й строчке.