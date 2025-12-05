Начало матча РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» перенесли на 15 минут

1764965845

05 декабря 2025, 23:17

Начало встречи 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между футболистами московских «Спартака» и «Динамо» перенесено на 15 минут. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч должен был начаться в 16:30 мск.

«Российская премьер-лига по согласованию с основным вещателем изменила время начала матча между „Спартаком“ и „Динамо“ в 18-м туре РПЛ . Дерби на „Лукойл-Арене“ 6 декабря начнется на 15 минут позже — в 16:45. Это позволит всем зрителям на стадионе и у экранов полноценно погрузиться в атмосферу памятного мероприятия и ощутить всю кульминацию лазерного шоу в память о Никите Симоняне. Проекция на поле будет основана на архивных кадрах из жизни легендарного футболиста: годы его молодости, этапы спортивной карьеры, значимые голы и великие цитаты о футболе», — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ .

После 17 матчей «Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата. «Динамо» с 20 очками располагается на 10-й строчке.