В РФС активно работают над поиском соперников для женской сборной

01 декабря 2025, 13:19

Соперники женской сборной России по футболу на 2026 год пока не определены, но Российский футбольный союз (РФС) активно работает над этим. Об этом заявила директор департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

Женская сборная России в ноябре провела сбор в Пхеньяне. Российские футболистки сыграли два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1).

«Естественно, мы все надеемся, что период нашего отстранения закончится. Но сейчас делаем все, что от нас зависит, — сказала Сучкова. — И под каждое международное окно будем стараться искать возможность провести спарринги. В соответствии с установкой главного тренера сборной всегда отдаем приоритет наиболее сильным соперникам. Пока на следующий год соперники не определены, но мы активно работаем над этим вопросом».

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

112910415
112910415
01 декабря в 18:38
Целвй глобус перед чиновниками РФС !
Alex_67
Alex_67
01 декабря в 17:44
РФС сейчас активно работает над возвращением пива на стадионы...
Alex_67
Alex_67 ответ Варвар7 (раскрыть)
01 декабря в 17:33
Благодарю!!! Теперь Ваша очередь!!!
shlomo2
shlomo2
01 декабря в 15:52
Африка не паханная территория.....
sv_1969
sv_1969
01 декабря в 15:41
С кем нибудь договорятся! С той же КНДР
f9kzy34t6s47
f9kzy34t6s47
01 декабря в 15:33
Снова с КНДР нужно договариваться. Необходимо брать реванш.
Варвар7
Варвар7 ответ Alex_67 (раскрыть)
01 декабря в 15:23, ред.
Поздравляю Вас с победой в конкурсе !
Alex_67
Alex_67
01 декабря в 13:40
А что думать? Надо готовить деньги...
