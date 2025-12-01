В РФС активно работают над поиском соперников для женской сборной

1764584359

01 декабря 2025, 13:19

Соперники женской сборной России по футболу на 2026 год пока не определены, но Российский футбольный союз ( РФС ) активно работает над этим. Об этом заявила директор департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

Женская сборная России в ноябре провела сбор в Пхеньяне. Российские футболистки сыграли два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1).

«Естественно, мы все надеемся, что период нашего отстранения закончится. Но сейчас делаем все, что от нас зависит, — сказала Сучкова. — И под каждое международное окно будем стараться искать возможность провести спарринги. В соответствии с установкой главного тренера сборной всегда отдаем приоритет наиболее сильным соперникам. Пока на следующий год соперники не определены, но мы активно работаем над этим вопросом».

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.