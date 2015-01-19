Дмитрий Комбаров: «На Евро можем решать задачу выхода из группы»

19 января 2015, 22:52

 Футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров уверен, что игроки национальной команды не потеряли веру в главного тренера Фабио Капелло.

– Такого не может быть. Мы же два первых года при Капелло хорошо играли, вышли на чемпионат мира. Сейчас небольшой спад, но надеюсь, что он пройдет. Просто у нас молодая сборная. Уверен, что нам по силам решать такие задачи, как выход не только в финальный турнир Eвро, но и там – из группы.

