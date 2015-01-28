«Галатасарай» планирует приобрести ван Перси

«Галатасарай» намерен приобрести летом нападающего «МЮ» Робина ван Перси.
За 31-летнего голландца турки готовы выложить 10 млн евро.
В «Галатасарае» выступает ещё один футболист сборной Голландии — Уэсли Снейдер. На того, однако, имеет виды «Ювентус», так что, возможно, вдвоём поиграть за стамбульский клуб игрокам не удастся.
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