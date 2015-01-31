Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2014/2015

«Дженоа» арендовал трёх игроков

31 января 2015, 21:19
Состав «Дженоа» в субботу пополнили сразу три футболиста.

Генуэзцы арендовали на полтора года принадлежащего «Интеру» Диего Лашальта, а до конца сезона — форварда «Сассуоло» Леонардо Паволетти. Обоих игроков «Дженоа» сможет впоследствии выкупить за фиксированную цену.

Ещё одним новичком стал экс-защитник «Сассуоло» Лоренцо Ариаудо, также взятый в аренду на остаток сезона.
Подписывайся в ВК
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 