«Дженоа» арендовал трёх игроков

Состав «Дженоа» в субботу пополнили сразу три футболиста.
Генуэзцы арендовали на полтора года принадлежащего «Интеру» Диего Лашальта, а до конца сезона — форварда «Сассуоло» Леонардо Паволетти. Обоих игроков «Дженоа» сможет впоследствии выкупить за фиксированную цену.
Ещё одним новичком стал экс-защитник «Сассуоло» Лоренцо Ариаудо, также взятый в аренду на остаток сезона.
