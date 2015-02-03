Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиБразилия. Серия А 2014

Эвертон Рибейро: "У меня были переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Миланом»

03 февраля 2015, 20:53

 Бывший хавбек «Крузейро» Эвертон Рибейро, который недавно перешел в «Аль-Ахли», отметил, что за ним также охотились европейские гранды.

"Да, у меня были переговоры с МЮ, «Монако» и «Миланом». Однако ни одно из этих предложений не устроило «Крузейро», поэтому клуб не дал мне уйти. Единственным вариантом, на который согласился «Крузейро», был тот, что предложил «Аль-Ахли», — сказал Рибейро, за которого арабский клуб отдал около 9 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 