Эвертон Рибейро: "У меня были переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Миланом»

Бывший хавбек «Крузейро» Эвертон Рибейро, который недавно перешел в «Аль-Ахли», отметил, что за ним также охотились европейские гранды.
"Да, у меня были переговоры с МЮ, «Монако» и «Миланом». Однако ни одно из этих предложений не устроило «Крузейро», поэтому клуб не дал мне уйти. Единственным вариантом, на который согласился «Крузейро», был тот, что предложил «Аль-Ахли», — сказал Рибейро, за которого арабский клуб отдал около 9 млн евро.
