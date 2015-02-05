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Маццарри может летом принять «Фиорентину»

05 февраля 2015, 22:08
 Бывший наставник «Наполи» и «Интера» Вальтер Маццарри является претендентом на работу с «Фиорентиной».

Маццарри может сменить у руля «фиалок» Винченцо Монтеллу, если тот решит покинуть клуб после окончания текущего сезона.

Представители Маццарри уже известили руководство «Фиорентины» о том, что их клиент готов взяться за эту работу.
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