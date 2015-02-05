Роберто Мартинес: «Мерсисайдское дерби — особенная игра»

Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес поделился своими ожиданиями от матча с «Ливерпулем».
«Мерсисайдское дерби входит в число особенных игр в футболе. Наш последний поединок с „Ливерпулем“ получился невероятно интересным. Обе команды тогда были настроены на атаку, и болельщики увидели много голов. Ожидаю того же в субботу».
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