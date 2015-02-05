Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2014/2015

Роберто Мартинес: «Мерсисайдское дерби — особенная игра»

05 февраля 2015, 15:19
Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес поделился своими ожиданиями от матча с «Ливерпулем».

«Мерсисайдское дерби входит в число особенных игр в футболе. Наш последний поединок с „Ливерпулем“ получился невероятно интересным. Обе команды тогда были настроены на атаку, и болельщики увидели много голов. Ожидаю того же в субботу».
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Бавария» отправляет Тухеля в отставку. За нового тренера приходится бороться с «Реалом»
Вчера, 23:33Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии7
Слухи«Баварию» со следующего сезона возглавит Хаби Алонсо
Вчера, 10:40
«Можно ли там курить?» — Сарри о возможной работе в Саудовской Аравии
Вчера, 08:50
Слухи«Реал» связался с главным тренером «Брайтона»
23 ноября
Моуриньо: «Думаю, однажды я присоединюсь к саудовской лиге»
23 ноября
Моуриньо: «Надеюсь, что в следующем сезоне Анчелотти останется в „Реале“»
22 ноября
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 