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Каттермол близок к возвращению в строй

12 февраля 2015, 12:55

Полузащитник «Сандерленда» Ли Каттермол, не сыгравший в этом году ни одного матча из-за травмы колена, близок к возвращению в строй.

«Если все пройдет по плану, то Каттермол должен начать тренироваться с нами в понедельник. Для нас его возвращение в строй — это большой плюс», — сказал наставник «черных котов» Густаво Пойет.

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