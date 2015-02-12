Каттермол близок к возвращению в строй

Полузащитник «Сандерленда» Ли Каттермол, не сыгравший в этом году ни одного матча из-за травмы колена, близок к возвращению в строй.
«Если все пройдет по плану, то Каттермол должен начать тренироваться с нами в понедельник. Для нас его возвращение в строй — это большой плюс», — сказал наставник «черных котов» Густаво Пойет.
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