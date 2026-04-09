Черданцев заявил, что судья был на стороне «Спартака» в матче с «Зенитом»

сегодня, 12:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Известный комментатор Георгий Черданцев оценил судейство в матче полуфинала Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Не заметил прямо адских скандалов. Получается, что, по сути, квиты. Если там (в мартовском матче 21 тура РПЛ) Соболеву не показали вторую желтую, сегодня не показали Денисову чистый фол — проспал судья. Люди очень любят теорию заговора. Твой разговор с болельщиком сегодня процитировали — что «Зенит» тащат — пожалуйста, этому болельщику ответ. Сколько в спорных ситуациях было решений в пользу «Спартака»? Все до одного! Все до одного. В матче такой важности. Во всех спорных ситуациях решения принимались в пользу «Спартака».

e3ewt7x97que
e3ewt7x97que ответ NbKA555 (раскрыть)
сегодня в 13:25, ред.
А ты не знал ?! Это ж самый сердобольный чел. у нас в футболе ! ))
blitz
blitz
сегодня в 12:49
Отрабатывает зарплату. Против кормящего говорить не с руки.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:34
Молодец чердак, не забывает кто кормит, надо отрабатывать
NbKA555
NbKA555
сегодня в 12:19
Это его так бомбит типа?)
y45jvhx7n7hb
y45jvhx7n7hb
сегодня в 12:11
Съехал чердак у Чердака
