Не хотят уходить на пенсию. Футболисты за 40, которые всё ещё играют

вчера, 10:08

Переживают вторую молодость.

Большинство футболистов готовы завершить карьеру к тридцати пяти годам, но некоторые просто не хотят уходить с поля слишком рано. Футбольная карьера коротка, поэтому спортсмены максимально используют свою возможность, чтобы заработать. Давайте посмотрим на символическую сборную ветеранов мирового футбола. Но тут собраны не просто пешеходы, некоторые игроки поедут летом на ЧМ -2026.

Вратарь: Мануэль Нойер (40 лет, «Бавария»)

Статистика в этом сезоне Бундеслиги: 19 матчей, 17 пропущенных голов, 7 матчей на ноль.

Один из лучших и самых разносторонних вратарей всех времен. Нойер на прошлой неделе отпраздновал свое 40-летие. Немецкий вратарь и капитан «Баварии» летом может завершить карьеру, его контракт с мюнхенцами рассчитан до конца сезона. Возможно, уйдет из футбола после очередного чемпионского титула. Но пока Мануэль молчит. Кто знает... Может, и поиграет еще. Главный тренер «Баварии» Венсан Компани недавно заявил: «Ману сумел вернуться после серьезной травмы, это действительно впечатляет. В этом сезоне он находится в невероятной форме. Стабильно показывать такие результаты – это также вопрос психологии».

Защитники

Эшли Янг (40 лет, «Ипсвич»)

Статистика в этом сезоне Чемпионшипа: 13 матчей, 1 гол.

В прошлом сезоне Янг еще играл в Премьер-лиге за «Эвертон», но потом он впервые за 20 лет перебрался в Чемпионшип. Правый защитник, которому в июле исполнилось 40 лет, провел за «Ипсвич» 15 матчей во всех турнирах в этом сезоне, пять из которых — в стартовом составе. Остается только гадать, продолжит ли он играть после истечения срока действия контракта этим летом. В лучшие годы своей карьеры Янг был наиболее известен своими выступлениями за «Астон Виллу» и «Манчестер Юнайтед», а также 39 раз выходил на поле в составе сборной Англии в период с 2007 по 2018 год.

Тиаго Силва (41 год, «Порту»)

Статистика в этом сезоне чемпионата Португалии: 5 матчей.

За четыре года в Премьер-лиге в составе «Челси» Силва, будучи уже в возрасте, показал себя с наилучшей стороны. Повезло, что в свое время не смог остаться в московском «Динамо». Защитник вернулся в родную Бразилию в 2024 году, присоединившись к «Флуминенсе», но в декабре опять оказался в Европе, перешел в свой бывший клуб «Порту». В нынешнем сезоне 41-летний Силва провел восемь матчей за «драконов» во всех турнирах, ​​включая все 90 минут обоих поединков 1/8 финала Лиги Европы против «Штутгарта». Его контракт действует до конца сезона.

Рауль Альбиоль (40 лет, «Пиза»)

Альбиоль был в сборной Испании, выигравшей Евро-2008, чемпионат мира 2010 года и Евро-2012. В лучшие годы своей карьеры выступал за «Валенсию», «Реал», «Наполи» и «Вильярреал». В сентябре, за пару дней до своего 40-летия, Альбиоль вернулся в Италию после шести лет, проведенных в Испании, чтобы присоединиться к новичку Серии А — клубу «Пиза». Центральный защитник провел за «Пизу» уже девять матчей, недавно вернувшись в стартовый состав после травмы.

Данте (42 года, «Ницца»)

Статистика в этом сезоне Лиги 1: 10 матчей, 1 желтая карточка.

Обычно, когда клубы подписывают игроков в возрасте за тридцать, они рассчитывают на краткосрочное сотрудничество. Когда боссы «Ниццы» в 2016 году подписали 32-летнего Данте из «Вольфсбурга», они, возможно, и не предполагали, что бразилец будет играть за них еще десять лет. Левоногий защитник провел более чем 300 игр в составе «Ниццы», даже попав в символическую сборную Лиги 1 сезона-2023/24. Данте капитанствует в «Ницце» с 2017 года, но уже подтверждено, что он завершит карьеру по истечении контракта в конце сезона.

«До моего ухода на пенсию осталось два месяца. Мне всё равно, в каком состоянии мои колени. Если им суждено сломаться, они сломаются», — недавно заявил бразилец, очень уж хочет помочь команде сохранить прописку в Лиге 1.

Полузащитники

Лука Модрич (40 лет, «Милан»)

Статистика в Серии А этого сезона: 29 матчей, 23 гола и 3 результативных передачи.

Когда пришло время покинуть «Реал» в возрасте 39 лет, хорват решил продолжить карьеру в одной из ведущих европейских лиг, в «Милане». Почти каждый на его месте уехал бы в Саудовскую Аравию за огромными деньгами, но не Лука. Обладатель «Золотого мяча» 2018 года выходит почти всегда в старте «Милана». Возможно, продлит контракт еще на сезон. Это просто уникальный случай, чтобы человек в таком возрасте играл на таком высоком уровне. Летом Модрич сыграет на своем пятом чемпионате мира. Серебро было в 2018-м, бронза в 2022-м.

Джеймс Милнер (40 лет, «Брайтон»)

Статистика в этом сезоне АПЛ : 19 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.

Милнер проводит свой 24-й сезон подряд в АПЛ и третий в составе «Брайтона». Больше него матчей в этом турнире не играл никто. Этот универсальный бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в последнее время чаще выходит на замену, но все же провел на поле более 700 минут в Премьер-лиге в этом сезоне, выходил в стартовом составе в четырех из пяти последних матчей «Брайтона» в лиге. В январе ему исполнилось 40 лет.

Санти Касорла (41 год, «Овьедо»)

Статистика в этом сезоне Ла Лиги: 20 матчей и 1 результативная передача.

Касорла уходил из «Вильярреала» в 2020 году в «Аль-Садд», но затем вернулся в Испанию, подписав контракт со своим родным клубом «Овьедо» в 2023 году. Он стал получать минимальную положенную по закону зарплату после того, как ему помешали играть бесплатно, как он изначально хотел. В то время «Овьедо» выступал в Сегунде, но к концу своего второго сезона он помог им выйти в Ла Лигу. Таким образом, Касорла капитанствует в «Овьедо» в их первом сезоне в высшем дивизионе Испании за 24 года. 41-летний бывший плеймейкер «Арсенала» провел в нынешней кампании 20 матчей, в четырех из которых выходил в стартовом составе.

Форварды

Лукас Подольски (40 лет, «Гурник»)

Статистика в этом сезоне чемпионата Польши: 12 матчей и ни одного результативного действия.

Прошло более десяти лет с тех пор, как Подольски бегал в одной из пяти ведущих европейских лиг. С тех пор бывший нападающий сборной Германии играл в Турции и Японии, а затем в 2021 году вернулся на родину – в Польшу – и присоединился к «Гурнику Забже». 40-летний футболист забил 25 голов в 130 матчах за «Гурник», был лучшим ассистентом в польской высшей лиге в сезоне 2022/23. Клуб, акционером которого он стал в декабре, занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Я по-прежнему люблю играть в футбол, получаю огромное удовольствие, передавая молодым игрокам команды свой опыт. Но мне уже не 30 лет, поэтому я начинаю чувствовать некоторые проблемы с ногами», — признавался форвард в ноябре.

Криштиану Роналду (41 год, «Аль-Наср»)

Статистика в этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии: 23 матча, 23 гола и 1 результативная передача.

Настанет день, когда Роналду и его давний соперник Лионель Месси (которому сейчас 38 лет) попрощаются с футболом, но не сегодня, как говорилось в сериале «Игра престолов». Этим летом Роналду будет представлять Португалию на своем шестом чемпионате мира и продолжает свой путь к отметке в 1000 голов за карьеру. Было бы очень круто, если бы португальцы встретились с Аргентиной на ЧМ этим летом.

Эдин Джеко (40 лет, «Шальке»)

Статистика в этом сезоне второй Бундеслиги: 8 матчей, 6 голов и 3 результативные передачи.