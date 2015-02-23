Аузилио: «Интер» хочет продлить контракты с Хандановичем и Икарди"

23 февраля 2015, 23:30
 Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио подтвердил, что для его клуба одним из приоритетов является заключение новых соглашений с вратарем Самиром Хандановичем и форвардом Мауро Икарди.

«Продление контрактов с Хандановичем и Икарди? Речь не идет о том, чтобы устроить соревнование по поводу того, кто из них раньше заключит с нами новый договор. Мы хотим продлить соглашения с обоими исполнителями. Сейчас нам нужно найти устраивающие всех условия», — сказал Аузилио.
