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Семак: «Всегда хочется выигрывать»

01 марта 2015, 21:48
 Помощник главного тренера «Зенита» Сергей Семак подвел итоги контрольного матча с «Томью».

«Подобные матчи нужно рассматривать сквозь призму подготовки к официальным играм: как возможность дать поиграть тем ребятам, кому не хватает игровой практики. Конечно, результат неприятен для „Зенита“. Всегда хочется выигрывать. В первом тайме мы создали много моментов, но подвела реализация. Во втором возможностей забить было недостаточно, и переломить ход матча мы не смогли. Будем работать над исправлением ошибок», — сказал тренер.

 
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