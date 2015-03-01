Семак: «Всегда хочется выигрывать»

Помощник главного тренера «Зенита» Сергей Семак подвел итоги контрольного матча с «Томью».
«Подобные матчи нужно рассматривать сквозь призму подготовки к официальным играм: как возможность дать поиграть тем ребятам, кому не хватает игровой практики. Конечно, результат неприятен для „Зенита“. Всегда хочется выигрывать. В первом тайме мы создали много моментов, но подвела реализация. Во втором возможностей забить было недостаточно, и переломить ход матча мы не смогли. Будем работать над исправлением ошибок», — сказал тренер.
«Подобные матчи нужно рассматривать сквозь призму подготовки к официальным играм: как возможность дать поиграть тем ребятам, кому не хватает игровой практики. Конечно, результат неприятен для „Зенита“. Всегда хочется выигрывать. В первом тайме мы создали много моментов, но подвела реализация. Во втором возможностей забить было недостаточно, и переломить ход матча мы не смогли. Будем работать над исправлением ошибок», — сказал тренер.