Якин: «Впечатления от матча немного смешанные»

Рулевой «Спартака» Мурат Якин рассказал о победе над «Анжи».
«Сегодня у нашей команды не было полноценного игрового ритма, поэтому впечатления немного смешанные. Мы, конечно, могли бы выглядеть лучше. А ритма не было из-за того, что судья, особенно в первом тайме, не пресекал постоянные жесткие нарушения правил — это мешало полноценному развитию игры. Определенный отпечаток наложило и то, что мы только начали третий сбор, вчера провели первую тренировку на поле. Сегодня мы дали некоторым игрокам дополнительный шанс проявить себя в товарищеском матче.
О том, что понравилось больше, а что меньше можно говорить только в отношении отдельных моментов. В целом на поле не было того, что мы бы хотели видеть: мы не сумели осуществить все наши замыслы, хотя порой удавалось создавать что-то толковое, когда мы заставляли мяч быстро перемещаться по полю. Были у нас и определенные сложности, связанные с тем, что мы не смогли рассчитывать на всех игроков, которые претендуют на попадание в стартовый состав — у Глушакова сильный ушиб стопы, а Джано, Жоао Карлос и Хурадо только восстановились после повреждений. Из-за этого нам пришлось вносить определенные коррективы, например, поставить Макеева слева в защиту. Иначе не получилось бы дать игровую практику всем футболистам, которым мы планировали ее предоставить. Вот по всем этим причинам и получилось, что мы немного выпали из того игрового ритма, который хотелось бы видеть. Но, думаю, в ближайшие два дня мы сможем провести хорошие тренировки для того, чтобы уже во вторник увидеть на поле более целостную картину», — сказал тренер.
«Сегодня у нашей команды не было полноценного игрового ритма, поэтому впечатления немного смешанные. Мы, конечно, могли бы выглядеть лучше. А ритма не было из-за того, что судья, особенно в первом тайме, не пресекал постоянные жесткие нарушения правил — это мешало полноценному развитию игры. Определенный отпечаток наложило и то, что мы только начали третий сбор, вчера провели первую тренировку на поле. Сегодня мы дали некоторым игрокам дополнительный шанс проявить себя в товарищеском матче.
О том, что понравилось больше, а что меньше можно говорить только в отношении отдельных моментов. В целом на поле не было того, что мы бы хотели видеть: мы не сумели осуществить все наши замыслы, хотя порой удавалось создавать что-то толковое, когда мы заставляли мяч быстро перемещаться по полю. Были у нас и определенные сложности, связанные с тем, что мы не смогли рассчитывать на всех игроков, которые претендуют на попадание в стартовый состав — у Глушакова сильный ушиб стопы, а Джано, Жоао Карлос и Хурадо только восстановились после повреждений. Из-за этого нам пришлось вносить определенные коррективы, например, поставить Макеева слева в защиту. Иначе не получилось бы дать игровую практику всем футболистам, которым мы планировали ее предоставить. Вот по всем этим причинам и получилось, что мы немного выпали из того игрового ритма, который хотелось бы видеть. Но, думаю, в ближайшие два дня мы сможем провести хорошие тренировки для того, чтобы уже во вторник увидеть на поле более целостную картину», — сказал тренер.